Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng sắp hầu tòa trong vụ đánh bạc hơn 7 triệu USD

Ngoài một số cựu quan chức, đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng còn có giám đốc doanh nghiệp, ca sĩ, luật sư... Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa phiên tòa.

Đây là vụ đánh bạc bằng hình thức chơi game do các đối tượng người Hàn Quốc tổ chức. Trong số các con bạc, có nhiều người là doanh nhân hoặc lãnh đạo, cán bộ cơ quan nhà nước. Ngoài bị cáo Hồ Đại Dũng bị cáo buộc đánh bạc với số tiền hơn 7 triệu USD, bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình cũ) cũng bị cáo buộc đánh bạc với số tiền 4,2 triệu USD.

Cự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng.

Trong vụ án, có ba bị cáo người nước ngoài và hai bị cáo người Việt Nam bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm.

Ngoài ra, 136 bị cáo bị truy tố về tội “Đánh bạc”, trong đó có cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng và cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (cũ) Ngô Ngọc Đức.

Theo cáo trạng, bị cáo Kim In Sung có vai trò chính trong vụ án. Bị cáo này là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty Việt Hải Đăng.

Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (cũ) Ngô Ngọc Đức.

Do vậy, mọi hoạt động của King Club do Kim In Sung là người chỉ đạo và bị cáo này thuê ba người giúp việc cho mình gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Nguyễn Định Lâm, Phan Trường Giang giúp sức Kim In Sung quản lý, vận hành hoạt động của King Club. Kim In Sung quản lý toàn bộ doanh thu và hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại King Club.

Kim In Sung với sự giúp sức của Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang đã tổ chức cho 145 đối tượng là người Việt Nam vào King Club đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng.

Cơ quan Công an bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc điện tử tại khách sạn Pullman.

Tháng 6/2024, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiến hành bắt quả tang hoạt động đánh bạc của King Club tại khách sạn Pullman (địa chỉ tại Giảng Võ, Hà Nội).

Đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD.

Trước khi cơ quan công an bắt quả tang hành vi đánh bạc, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam và hiện bị truy nã. Do chưa bắt được Kim In Sung nên cơ quan điều tra đã tách rút hồ sơ liên quan đến đối tượng này để xử lý sau.

Khách sạn Pullman Hà Nội, nơi xảy ra vụ án đánh bạc hơn 2.576 tỷ đồng.

Trong nhóm 136 bị cáo chịu truy tố về tội đánh bạc, cáo trạng xác định, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng mở thẻ đánh bạc vào ngày 6/6/2020. Từ ngày 4/02/2024 đến 22/6/2024, bị cáo Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD. Trong đó, lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD (tương đương 7,9 tỷ đồng), lần ít nhất 4.920 USD (tương đương 118 triệu đồng). Bị cáo Dũng bị thua bạc số tiền 759.269 USD (tương đương 18 tỷ đồng).

Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (cũ) Ngô Ngọc Đức bị cáo buộc mở thẻ đánh bạc ngày 25/6/2022. Từ ngày 5/2/2024 đến 22/6/2024, bị cáo Đức đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Trong đó, lần chơi nhiều nhất là 229.000 USD (tương đương hơn 5,5 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 700 USD (tương đương 16 triệu đồng) và thua 284.259 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng)…

Theo kế hoạch, phiên tòa kéo dài tới ngày 12/11.