Mưa lũ dồn dập liệu có lặp lại trong thời gian tới?

Mưa lũ dồn dập vượt mức lịch sử

Ông Phùng Tiến Dũng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hai tháng qua, thời tiết – thủy văn trên phạm vi cả nước diễn biến đặc biệt phức tạp. Nhiều khu vực ghi nhận mưa lũ lớn, vượt mức lịch sử tại một số trạm, trong khi một số hồ chứa lớn vẫn chịu tình trạng thiếu nước so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Tại Bắc Bộ, từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 10, liên tiếp ba đợt lũ lớn xuất hiện. Các sông Thao, Lô, Cầu, Hoàng Long, Mã đều có đỉnh lũ vượt báo động 3; riêng lũ đầu tháng 10 do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo) gây ngập sâu, diện rộng ở Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh và cục bộ tại Hà Nội. Nhiều hồ thủy điện như Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà phải mở đồng thời nhiều cửa xả để đảm bảo an toàn.

2 tháng qua liên tiếp xuất hiện mưa lũ lịch sử ở nhiều nơi trên cả nước.

Lưu lượng dòng chảy đến các hồ chứa trong nửa đầu tháng 10 cao hơn TBNN tới 60–90%, có hồ như Tuyên Quang và Thác Bà cao vượt trên 300–600%, phản ánh tác động mạnh của chuỗi mưa lũ cuối mùa.

Ở Trung Bộ, đặc biệt là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có tới ba đợt lũ liên tiếp trong tháng 8, tiếp đó là đợt lũ lớn cuối tháng 9 với mực nước trên nhiều sông vượt báo động 3. Lượng dòng chảy trên các sông miền Trung phổ biến cao hơn 7–50% so với TBNN. Sang đầu tháng 10, một số sông ở Thanh Hóa tiếp tục xuất hiện lũ nhỏ.

Tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mưa lũ xuất hiện rải rác, nhưng nhìn chung mực nước trên các sông biến đổi theo điều tiết hồ chứa, không gây thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, dòng chảy trên một số sông như Đăkbla, Krông Ana và hạ lưu Srêpôk vẫn ở mức thấp hơn TBNN 30–80% vào đầu và cuối mùa mưa.

Nam Bộ cũng ghi nhận đỉnh lũ cao trên các sông Tiền và Hậu vào đầu tháng 10, với mực nước tại Tân Châu đạt 3,91m và Châu Đốc 3,48m, cao hơn TBNN khoảng 0,6–0,75m. Dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về đồng bằng vẫn duy trì mức cao hơn 14–26% so với trung bình và cùng kỳ năm 2024, giúp cải thiện nguồn nước mùa khô sắp tới.

Nhìn chung, chuỗi mưa lũ dồn dập từ tháng 8 đến giữa tháng 10 khiến nền nhiệt khu vực phía Bắc giảm nhanh, báo hiệu mùa đông có thể đến sớm hơn trung bình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của lũ lớn cùng lượng nước dồi dào ở thượng lưu cũng cho thấy độ ẩm mặt đất cao – yếu tố có thể ảnh hưởng đến cường độ và thời gian xuất hiện rét đậm, rét hại trong các tháng đầu mùa lạnh.

Mưa lũ thời gian tới diễn biến thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời gian tới, mưa lũ vẫn có khả năng xuất hiện nhưng mức độ và tần suất sẽ giảm dần.

Bắc Bộ: Từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, mực nước trên các sông chính có xu thế xuống dần. Lưu lượng đến các hồ chứa trên sông Đà dự báo thiếu hụt 5–10%, trong khi các hồ Tuyên Quang, Thác Bà vẫn cao hơn trung bình nhiều năm 20–22%. Dòng chảy trên sông Hồng, Lô, Cầu phổ biến xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình 5–10%, riêng sông Lục Nam thấp hơn 15%. Điều này cho thấy nguy cơ lũ lớn mới không cao, song mực nước có thể dao động do ảnh hưởng thủy triều và điều tiết hồ chứa.

Bắc Trung Bộ: Từ nửa cuối tháng 10 đến tháng 11/2025, có khả năng xuất hiện 2–3 đợt lũ. Mực nước đỉnh trên các sông chính ở Nghệ An, Hà Tĩnh ở mức báo động 1–2, các sông nhỏ hoặc thượng nguồn từ Nghệ An đến Huế ở mức báo động 2–3, có nơi trên báo động 3. Từ tháng 12/2025 trở đi, mực nước xuống dần và các đợt lũ mới ít khả năng xảy ra.

Nam Trung Bộ: Dự báo nửa cuối tháng 10 có 1 đợt lũ, từ tháng 11–12/2025 có thể 2–4 đợt lũ, với mực nước đỉnh báo động 2–3, một số sông suối nhỏ có thể vượt báo động 3. Sang tháng 1/2026, mực nước dao động nhỏ, lũ lớn khó xảy ra.

Tây Nguyên – Nam Bộ: Từ cuối tháng 10, mực nước trên các sông giảm dần. Lượng dòng chảy từ thượng nguồn Mê Công về Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 11–12 vẫn cao hơn TBNN 10–25%, sang tháng 1/2026 còn cao hơn 10–15%. Mực nước đầu nguồn dao động theo triều, ít khả năng xuất hiện lũ lớn.

Đến giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4/2026, các khu vực trên cả nước bước vào thời kỳ khô hơn, dòng chảy tiếp tục giảm, mực nước sông hạ thấp dần. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, tài liệu dự báo xâm nhập mặn tăng nhưng vẫn thấp hơn năm 2025 và thấp hơn trung bình nhiều năm, cho thấy tổng thể nguồn nước thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm trước.

Ông Phùng Tiến Dũng kết luận, mưa lũ giảm tần suất, tập trung trong nửa cuối tháng 10 và tháng 11. Dữ liệu dự báo cho thấy, mặc dù mưa lũ vẫn còn xảy ra trong ngắn hạn, đặc biệt ở Trung và Nam Trung Bộ, song xu thế chung là giảm dần từ tháng 12 trở đi.

Các khu vực miền Bắc, miền Trung đã bước qua giai đoạn cao điểm mưa lũ, còn Nam Bộ và Tây Nguyên chuyển sang trạng thái nước rút, ổn định. Như vậy, hiện tượng mưa lũ dồn dập như giai đoạn tháng 8–10 khó lặp lại trong thời gian tới, song vẫn cần theo dõi sát các đợt mưa lớn cục bộ cuối mùa để chủ động ứng phó.