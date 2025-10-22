Ông Trump: Thượng đỉnh với ông Putin không nên là sự ‘lãng phí thời gian’

Ngày 21-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc gặp tiềm năng giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hungary không nên bị “lãng phí”, theo hãng tin Reuters.

Ông Trump đưa ra bình luận trên sau khi truyền thông Mỹ đưa tin rằng hội nghị thượng đỉnh tại Hungary mà ông Trump và ông Putin thống nhất trong cuộc điện đàm tuần trước đã bị tạm hoãn.

“Tôi không muốn có một cuộc gặp vô ích, cũng không muốn lãng phí thời gian, nên tôi sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra” - ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8. Ảnh: WHITE HOUSE

Một phóng viên sau đó hỏi Tổng thống Trump vì sao ông cho rằng cuộc gặp này “có thể là phí thời gian”.

Ông Trump đáp: “Tôi không nói là sẽ như lãng phí thời gian. Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Nhiều chuyện đang diễn ra trên mặt trận chiến tranh giữa Ukraine và Nga. Trong hai ngày tới, chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn biết chúng tôi đang làm gì”.

Tổng thống Mỹ không nói rõ liệu sự kiện đã bị hủy hay chỉ bị hoãn.

Ngày qua, nhiều hãng truyền thông đưa tin rằng thượng đỉnh Trump-Putin đã bị hoãn.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với Reuters rằng “không có kế hoạch nào để Tổng thống Trump gặp Tổng thống Putin trong tương lai gần”, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có một “cuộc điện đàm mang tính xây dựng” nhưng quyết định không tổ chức cuộc gặp trực tiếp.

Trước đó, đài CNN dẫn nguồn tin rằng công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh “đã bị gác lại, ít nhất là tạm thời”.

Bài báo nói rằng cuộc gặp trực tiếp giữa ông Lavrov và ông Rubio đã bị hoãn sau cuộc điện đàm ngày 20-10 do lập trường đàm phán của Nga không có thay đổi đáng kể.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump. Trước đó, các quan chức Nga bác tin rằng thượng đỉnh Trump-Putin đã bị hoãn, cho rằng đây là những “chiêu tung tin” của châu Âu nhằm làm gián đoạn tiến trình ngoại giao.