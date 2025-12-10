Thế giới 24h: Thái Lan thông báo về giao tranh với Campuchia

Lính đặc nhiệm Thái Lan ở biên giới với Campuchia (ảnh: Nation Thailand)

Thái Lan nêu điều kiện ngừng giao tranh với Campuchia

Trả lời phỏng vấn của Reuters hôm 9/12, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho rằng, không nên dùng mối đe dọa về thuế quan để gây sức ép, buộc nước này phải đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột mới ở biên giới với Campuchia.

“Chúng tôi không nghĩ rằng thuế quan nên được sử dụng để gây sức ép, buộc Thái Lan phải quay lại tuyên bố chung, quay lại với tiến trình đối thoại”, ông Phuangketkeow nói, nhấn mạnh rằng cần phải “tách biệt” vấn đề Thái Lan – Campuchia khỏi thương mại.

Trước đó, hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo “đóng băng” đàm phán thuế quan với Thái Lan và Campuchia nếu hai nước không sớm ngừng bắn. 3 tháng sau, Thái Lan – Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn với sự chứng kiến của ông Trump.

Hôm 9/12, ông Phuangketkeow cho biết, tình hình hiện tại ở biên giới Thái Lan – Campuchia không thuận lợi cho sự can thiệp của bên thứ ba.

“Điều Campuchia nên làm là dừng lại và tuyên bố rằng họ sẵn sàng đàm phán”, ông Phuangketkeow nói.

Trước đó, hôm 9/12, Quân khu 1 Thái Lan tuyên bố, một nhóm lính đặc nhiệm đã kiểm soát một ngôi làng trong khu vực tranh chấp ở huyện Ta Phraya, tỉnh Sakaeo (Thái Lan).

Quân khu 2 Thái Lan tuyên bố, trong ngày 9/12, Campuchia bắn hơn 5.000 quả rocket BM-21 vào các vị trí ở biên giới, khiến 4 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng. Giao tranh giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Campuchia chưa bình luận về các thông tin trên, nhưng xác nhận quân đội nước này sử dụng pháo đa nòng BM-21 tấn công và "phá hủy" một số vị trí quân sự của Thái Lan. Một quan chức Campuchia (giấu tên) tuyên bố, lực lượng Thái Lan chịu "thiệt hại đáng kể". Quân đội Campuchia cũng cáo buộc lực lượng Thái Lan tấn công dữ dội bằng máy bay không người lái (UAV) và đạn pháo.

Campuchia chưa tiết lộ thương vong về quân sự kể từ khi giao tranh nổ ra.

Nga: Ông Putin ra lệnh kiểm soát Myrnohrad

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga – ông Valery Gerasimov – hôm 9/12 cho biết, quân đội nước này đang tiến quân dọc tiền tuyến và nỗ lực kiểm soát hoàn toàn thành phố Myrnohrad (vùng Donetsk).

Binh sĩ Nga tác chiến ở Donetsk (ảnh: TASS)

Trong cuộc họp với các chỉ huy của Cánh quân Trung tâm, ông Gerasimov cho biết, Tổng thống Nga Putin vừa ra lệnh đánh bại lực lượng Ukraine ở Myrnohrad, phía đông thành phố Pokrovsk.

Theo ông Gerasimov, Nga đã kiểm soát hơn 30% Myrnohrad.

Trước đó, quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk. Giới chức Ukraine bác bỏ thông tin này.

“Quân đội Nga sẽ tiếp tục tấn công trên mọi mặt trận của chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Gerasimov nhấn mạnh.

Hạ cánh ở Burkina Faso, 11 lính Nigeria bị bắt giữ

11 lính Nigeria đang bị giam giữ tại Burkina Faso (quốc gia vùng Tây Phi) sau khi máy bay của Nigeria phải hạ cánh khẩn cấp nhưng không được nước sở tại cho phép.

Trong tuyên bố hôm 9/12, Liên minh các quốc gia Sahel (AES), gồm Burkina Faso, Mali và Niger, cho biết, một máy bay vận tải C-130 của Nigeria đã hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Bobo Dioulasso, Burkina Faso.

11 lính Nigeria sau đó bị giới chức Burkina Faso bắt giữ.

Theo AES, đây là “hành động không hữu nghị, bất chấp luật pháp quốc tế”. AES cũng cảnh báo “vô hiệu hóa” bất kỳ máy bay nào xâm phạm không phận của liên minh.

Nigeria cho biết, chiếc C-130 đang trên đường bay đến Bồ Đào Nha thì “gặp phải sự cố kỹ thuật và phải hạ cánh khẩn cấp”.

Trước đó, Nigeria đã cử lực lượng tới Benin, bảo vệ chính quyền của Tổng thống Patrice Talon khỏi một cuộc đảo chính quân sự.