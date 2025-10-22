Lý do khiến thượng đỉnh Trump – Putin ở Hungary có thể bị hủy?

Cuộc họp thượng đỉnh lần hai giữa ông Trump và ông Putin ở Hungary có khả năng sẽ không diễn ra. Ảnh: AFP.

Nhà Trắng ngày 21/10 thông báo Tổng thống Mỹ sẽ không gặp người đồng cấp Nga “trong tương lai gần”, sau khi cuộc điện đàm giữa hai bên nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ở Hungary diễn ra căng thẳng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc điện đàm rằng Moscow sẽ không đồng ý với phương án ngừng bắn khiến chiến tuyến ở Ukraine bị “đóng băng”.

“Ngừng bắn ngay lúc này có nghĩa là phần lớn Ukraine vẫn nằm trong sự lãnh đạo của chính phủ Ukraine hiện tại”, ông Lavrov nói, đề cập việc Nga chưa đạt mục tiêu trong xung đột.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh với ông Rubio trong cuộc điện đàm rằng mục tiêu của Nga “không hề thay đổi” kể từ khi Moscow và Washington đạt được sự đồng thuận ở Alaska.

“Tôi xin khẳng định chính thức: lập trường của Nga vẫn như cũ so với những gì hai bên đạt được tại hội nghị Alaska hồi tháng 8”, ông Lavrov nói.

Nga đã khẳng định không thay đổi lập trường trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio. Ảnh: EPA.

Báo Anh nhận định, đây được cho là nguyên nhân trực tiếp khiến kế hoạch hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin ở Hungary đổ vỡ.

Theo báo Anh, tận dụng diễn biến mới này, châu Âu lập tức cử Tổng thư ký NATO Mark Rutte tới gặp ông Trump để trình bày bản kế hoạch hòa bình 12 điểm do “Liên minh thiện chí”, gồm các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine, soạn thảo.

Phía Nga hiện chưa nêu lý do kế hoạch chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh Nga – Mỹ gặp trục trặc. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 21/10 nói: “Chúng tôi hiểu rằng hai tổng thống đã có trao đổi, nhưng không thể nói cuộc họp bị hoãn khi nó còn chưa được ấn định”, ông Peskov nói.

Kể từ cuộc họp thượng đỉnh Trump – Putin ở Alaska, Nga duy trì lập trường yêu cầu Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi vùng Donetsk như điều kiện tiên quyết cho tiến trình hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng được cho là đã nhắc lại lập trường này trong cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 giờ với ông Trump vào ngày 18/10. Một ngày sau, ông Trump có cuộc gặp ông Zelensky ở Nhà Trắng và được cho là đã đề nghị Tổng thống Ukraine chấp nhận yêu cầu này của Nga.

Ông Zelensky đã đồng ý với ông Trump về việc “ngừng giao tranh ở giới tuyến hiện tại” để giải quyết vướng mắc trên bàn đàm phán. Ảnh: AFP.

Phía Ukraine đã phản ứng dữ dội, dẫn đến tranh cãi “nảy lửa”. Tuy vậy, sau cuộc gặp, ông Trump có phần mềm mỏng hơn, nói muốn Nga và Ukraine dừng giao tranh “tại ranh giới hiện tại, nơi chiến tuyến đang tồn tại”.

Các nước châu Âu coi thượng đỉnh Trump – Putin đổ vỡ là “cơ hội” để kéo ông Trump nghiêng về phía Kiev. Một quan chức phương Tây nói với tờ Telegraph: “Tôi coi đây là tín hiệu đáng chú ý. Nga đã nói rõ lập trường không thay đổi, vậy tổ chức thượng đỉnh để làm gì?”.

Nhóm các quốc gia ủng hộ Ukraine trong “Liên minh thiện chí” đã hoàn tất bản kế hoạch hòa bình 12 điểm để Tổng thư ký NATO Mark Rutte chuyển lên ông Trump vào ngày 22/10.

Kế hoạch này yêu cầu mọi cuộc hòa đàm tương lai giữa Moscow và Kiev phải khởi đầu dựa trên ranh giới hiện tại của chiến trường.

Kế hoạch này cũng sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của “Liên minh thiện chí” do Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì ở London vào thứ Sáu, với sự tham dự trực tiếp của ông Zelensky.