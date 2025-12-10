Thái Lan lần đầu dùng tàu chiến trong giao tranh với Campuchia

Hải quân Thái Lan ngày 10/12 thông báo triển khai chiến dịch yểm trợ hỏa lực quy mô lớn mang tên Trat Prap Porapak, huy động lực lượng đóng quân tại hai tỉnh Chanthaburi và Trat gần biên giới giáp Campuchia.

Tàu pháo HTMS Thepa đã được lệnh di chuyển vào vùng tác chiến, tuần tra 24 giờ và duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Hải quân Thái Lan cũng cảnh báo tàu cá tránh xa ranh giới trên biển giữa nước này với Campuchia, đồng thời yêu cầu các tàu thông báo ngay nếu phát hiện tàu quân sự Campuchia.

Truyền thông Thái Lan trước đó cho biết chiến hạm HTMS Thepa đã khai hỏa pháo hạm để yểm trợ lính thủy đánh bộ kiểm soát khu vực Ban Sam Lang gần Ban Nong Ri. Quân đội Thái Lan cho biết đã phá hủy khoảng 80% các điểm phòng thủ của Campuchia, trước khi lính thủy đánh bộ phá dỡ ba căn nhà và một hầm ngầm nghi là nơi cất giữ vũ khí.

Chiến hạm HTMS Thepa khai hỏa gần tỉnh Trat ngày 9/12. Ảnh: ThaiPBS

Hải quân Thái Lan hôm 9/12 cũng tập kích một sòng bạc Campuchia gần tỉnh Trat, cho rằng công trình này "lấn sang lãnh thổ Thái Lan" và phát hiện xe tăng Campuchia bố trí gần khu vực. Máy bay không người lái (UAV) được huy động để phá hủy hệ thống gây nhiễu trên nóc nhà.

Hải quân Thái Lan tuyên bố phương thức này được lựa chọn để giảm thiểu thiệt hại cho công trình, vì có thể có dân thường ở bên trong. Quân đội Thái Lan chiều cùng ngày tiếp tục khai hỏa vào vị trí này sau khi phát hiện Campuchia triển khai pháo quanh tòa nhà.

Bộ Quốc phòng Campuchia hôm nay chỉ trích quân đội Thái Lan leo thang xung đột nghiêm trọng, với ít nhất hai lần triển khai tiêm kích F-16 quần thảo quanh các khu Poipet và O Bei Chon, và một vụ không kích nhằm vào làng Slor Kram tại tỉnh Banteay Meanchey.

Dân thường Campuchia sơ tán khỏi vùng chiến sự ngày 9/12. Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia

Giới chức Campuchia nói rằng Thái Lan đã tấn công nhiều khu vực bằng pháo, súng máy, UAV và thiết giáp, với các đợt pháo kích tại Battambang, Pursat, Preah Vihear và Oddar Meanchey từ sáng tới trưa 10/12. Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc Thái Lan "bắn bừa bãi, nhằm vào dân thường", đồng thời khẳng định quân đội "đang kiên cường chống trả để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ".

Quân khu 2 Thái Lan xác nhận thực hiện không kích trong ngày 10/12, cho biết những chiếc F-16 đã tấn công một mục tiêu quân sự Campuchia nằm gần tỉnh Sa Kaeo.

Sau khi xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia bùng phát trở lại vào cuối tuần qua, hai bên liên tục đổ lỗi đối phương nổ súng trước và leo thang. Ít nhất 11 người đã thiệt mạng, bao gồm quân nhân Thái và dân thường Campuchia. Hơn 500.000 dân thường ở hai nước phải sơ tán khỏi vùng chiến sự.