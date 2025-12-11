Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Phát hiện thi thể 1 người đàn ông trên thuyền nhỏ trôi tự do ở Phú Quý

Sự kiện: Thời sự

Một ngư dân phát hiện thi thể người đàn ông trên chiếc thuyền trôi tự do cách đảo Phú Quý vài hải lý

Sáng 11-12, một ngư dân đi câu trên vùng biển đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) phát hiện một chiếc thuyền nhỏ trôi tự do, cách đảo vài hải lý. 

Khi tiến lại gần để kiểm tra, ngư dân phát hiện trên thuyền có một người đàn ông đã tử vong. 

Ngay sau đó, chiếc thuyền được lai dắt vào bến Lăng Cô (Đặc khu Phú Quý). 

Chiếc thuyền - nơi phát hiện thi thể của người đàn ông. Ảnh: DT

Chiếc thuyền - nơi phát hiện thi thể của người đàn ông. Ảnh: DT

Sự việc được trình báo lực lượng chức năng đặc khu Phú Quý và thông báo tìm thân nhân cho người tử vong.

Qua xác định, nạn nhân là ông V.V.H (SN 1967) là người dân đảo Phú Quý. 

Thường ngày, ông H. đi đánh bắt hải sản bằng chiếc thuyền này. Gia đình đã đến nhận thi thể để lo hậu sự. 

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục làm rõ nguyên nhân tử vong.

Phát hiện người đàn ông chết tại nhà riêng, trên người nhiều vết thương
Phát hiện người đàn ông chết tại nhà riêng, trên người nhiều vết thương

(NLĐO) - Cơ quan công an đã xác định được nghi phạm liên quan đến vụ người đàn ông chết tại nhà riêng, trên người nhiều vết thương.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Châu Tỉnh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/12/2025 10:01 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN