Xung đột ở biên giới, Thủ tướng Thái Lan lên tiếng việc ông Trump muốn điện đàm

Thủ tướng Thái Lan – ông Anutin Charnvirakul (ảnh: Nation Thailand)

Ông Anutin: Sẵn sàng nghe máy nếu ông Trump gọi

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 10/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin cho biết, ông chưa nhận được cuộc gọi nào từ Tổng thống Mỹ về khả năng làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn mới ở biên giới với Campuchia.

Ông Anutin lưu ý, tình hình giao tranh hiện tại ở biên giới là vấn đề an ninh của 2 nước láng giềng.

“Thông thường, trước khi các nhà lãnh đạo trao đổi qua điện thoại, cần phải có sự chuẩn bị trước. Có những kênh chính thức dành cho việc này”, ông Anutin nói.

Khi được hỏi rằng liệu ông có sẵn sàng đàm phán ngừng bắn nếu ông Trump đề nghị hay không, Thủ tướng Thái Lan nói:

“Nếu ông Trump gọi điện, tất nhiên tôi phải nghe máy. Tôi sẵn sàng giải thích cho Tổng thống Trump để ông ấy hiểu rõ tình hình hiện nay”.

Về khả năng đồng ý chấm dứt giao tranh ngay lập tức nếu ông Trump yêu cầu, ông Anutin nói: “Đó là một vấn đề khác. Hiện tại, vấn đề là của 2 bên (Thái Lan – Campuchia). Chúng tôi đánh giá cao thiện chí hòa giải của các nhà lãnh đạo, nhưng chúng tôi cũng cần giải thích cho họ vấn đề là gì, và tại sao sự việc lại diễn ra như vậy”.

Đối với câu hỏi về “điểm kết thúc” của cuộc giao tranh, ông Anutin trả lời ngắn gọn: “Đó là vấn đề an ninh quốc gia. Tôi không thể bình luận”.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Pennsylvania hôm 9/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, giao tranh giữa Thái Lan – Campuchia đã bùng phát trở lại, và ông cam kết tiếp tục giải quyết vấn đề này.

“Xung đột lại nổ ra hôm nay. Ngày mai tôi phải thực hiện một cuộc gọi… Tôi sẽ gọi điện và ngăn chặn một cuộc chiến”, ông Trump nói.

Hồi tháng 7, ông Trump đã làm trung gian hòa giải cho một lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia.

Cuộc điện đàm của Thủ tướng Malaysia

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm 10/12 cho biết, ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul để thảo luận về tranh chấp biên giới đang diễn ra giữa 2 nước.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim có cuộc điện đàm với lãnh đạo Thái Lan, Campuchia (ảnh: Khmer Times)

Ông Anwar cho biết, cuộc điện đàm diễn ra vào thứ Ba, ngày 9/12.

“Tôi đánh giá cao sự cởi mở và thiện chí của 2 nhà lãnh đạo trong việc tiếp tục đàm phán để giảm bớt căng thẳng và tránh những hiểu lầm có thể làm trầm trọng thêm tình hình”, ông Anwar nói.

Theo ông Anwar, mặc dù các bên chưa đạt được giải pháp cuối cùng, nhưng những nỗ lực ngoại giao sẽ tiếp tục để đảm bảo rằng sẽ không xảy ra thêm bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào vào thời điểm này.

Giao tranh tiếp diễn, hơn 500.000 người phải sơ tán

Giao tranh giữa Thái Lan – Campuchia hôm 10/12 tiếp diễn, với các vụ pháo kích, tập kích bằng UAV xuyên biên giới khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán, giới chức Thái Lan, Campuchia thông báo.

“Hơn 400.000 người đã được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn trên 7 tỉnh”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, ông Surasant Kongsiri, nói.

Ở Campuchia, giới chức nước này thông báo “101.229 người đã được sơ tán đến các nơi trú ẩn an toàn” trên địa bàn 5 tỉnh.