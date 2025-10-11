Ông Putin bình luận về việc ông Trump trượt giải Nobel Hòa bình

Ông Putin trả lời họp báo ở Dushanbe, thủ đô Tajikistan (ảnh: Reuters)

Ông Putin: Nga ghi nhận nỗ lực hòa bình của ông Trump

Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố ông xứng đáng nhận được giải Nobel Hòa bình, nhưng ngày 10/10, Ủy ban Nobel đã quyết định trao giải thưởng danh giá này cho Corina Machado – nhà lãnh đạo đối lập Venezuela – vì “những nỗ lực thúc đẩy quyền dân chủ” ở đất nước của bà.

“Ủy ban này có tiền lệ vinh danh những người chẳng làm gì cho hòa bình. Ngược lại, ông Trump thực sự đang nỗ lực rất nhiều để giải quyết các cuộc khủng hoảng khó khăn, đã kéo dài nhiều năm và nhiều thập kỷ”, ông Putin nói hôm 10/10, trong cuộc họp báo ở Dushanbe (thủ đô Tajikistan), khi được hỏi rằng liệu ông Trump có xứng đáng với giải Nobel Hòa bình hay không.

Về giải Nobel Hòa bình, Tổng thống Nga cho biết, ông không có thẩm quyền quyết định ai xứng đáng hay không xứng đáng nhận giải, nhưng một số lựa chọn không phù hợp trong quá khứ đã làm mất uy tín của giải thưởng này.

Ông Putin lưu ý, nếu nỗ lực gần đây ở Trung Đông (thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel với Hamas) giúp ông Trump “hoàn thành mọi mục tiêu, mọi điều mà ông ấy đề ra”, thì đó sẽ là “một sự kiện lịch sử”.

Bình luận về tình hình Ukraine, ông Putin cho biết, Moscow coi những nỗ lực của ông Trump nhằm chấm dứt xung đột là chân thành và hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Anchorage (Alaska) ngày 15/8 vẫn có khả năng đạt được hiệu quả.

“Điều chắc chắn là ông ấy đang nỗ lực hết mình”, ông Putin nói.

Phát biểu của ông Putin được đưa ra sau khi Ủy ban Nobel công bố bà Corina Machado đoạt giải Nobel Hòa bình.

Trước đó, ông Yury Ushakov – Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga – cho biết, Moscow ủng hộ trao giải Nobel Hòa bình cho ông Trump.

Ông Putin tiết lộ về vũ khí mới của Nga

Trong cuộc phỏng vấn hôm 10/10, ông Putin cho biết, Nga sẽ sớm công bố một loại vũ khí mới đang trong quá trình thử nghiệm.

“Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, chúng tôi sẽ có cơ hội công bố một số thông tin về loại vũ khí mới mà chúng tôi đã thông báo từ lâu”, ông Putin nói, lưu ý rằng vũ khí này “đang trong quá trình thử nghiệm và tiến triển thành công”.

Khi được hỏi về triển vọng gia hạn Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân (New START) với Mỹ, dự kiến hết hạn vào ngày 5/2/2026, ông Putin bày tỏ sự lạc quan và cho rằng vẫn có đủ thời gian để các bên gia hạn hiệp ước, “miễn có thiện chí” từ phía Washington.

“Tôi nghĩ chỉ cần có thiện chí là đủ. Và nếu người Mỹ quyết định không cần gia hạn nữa, thì cũng không sao cả”, ông Putin nói.