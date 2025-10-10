Ông Trump dọa 'đuổi Tây Ban Nha khỏi NATO'

"Chúng ta có một nước tụt lại phía sau so với cả liên minh. Đó là Tây Ban Nha", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại Nhà Trắng hôm 9/10, khi bình luận về tiến độ tăng ngân sách quốc phòng của các NATO.

Dưới sức ép của ông Trump, 32 nước thành viên NATO hồi tháng 6 đồng ý tăng mạnh chi tiêu quân sự trong thập kỷ tới. Theo cơ chế này, 3,5% GDP được phân bổ cho quốc phòng cốt lõi và 1,5% GDP cho các lĩnh vực rộng hơn như hạ tầng hay an ninh mạng. Mục tiêu mới sẽ thay thế ngưỡng 2% GDP từng được NATO thông qua từ năm 2014.

Tổng thống Trump cho rằng Tây Ban Nha "không có lý do gì" để không thực hiện mục tiêu mà cả liên minh đang cùng hướng đến. "Không sao cả, họ không thực hiện, chúng ta có thể thẳng tay đuổi họ khỏi NATO", ông Trump tuyên bố trong buổi tiếp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Giới chức Tây Ban Nha chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Trump (phải) trong cuộc tiếp Tổng thống Phần Lan tại Nhà Trắng ngày 9/10. Ảnh: AFP

Tây Ban Nha hiện là một trong những thành viên NATO có tỷ lệ chi tiêu cho quốc phòng thấp nhất liên minh. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhiều lần khẳng định nước này không cần đạt con số 5%.

Lãnh đạo Mỹ từng đe dọa trừng phạt thương mại Tây Ban Nha vì phản đối mục tiêu mới nhằm củng cố năng lực liên minh.

Hồi tháng 8, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cũng tuyên bố "không còn xem xét" kế hoạch mua tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ chế tạo, thay vào đó sẽ cân nhắc giữa sản phẩm của liên doanh Eurofighter hoặc Hệ thống Chiến đấu Trên không Tương lai (FCAS) đang được các cường quốc châu Âu phát triển.