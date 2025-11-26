Nga nêu điều kiện chấp nhận kế hoạch hòa bình "sửa đổi" của Ukraine

Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov, trong một cuộc họp báo ở Moscow (ảnh: Reuters)

Phát biểu hôm 25/11 trong một cuộc họp báo ở Moscow, ông Lavrov cho biết, Nga hoan nghênh dự thảo kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất (gồm 28 điểm) nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, hiện tại, Nga đang chờ xem bản dự thảo được sửa đổi sau cuộc họp giữa giới chức Mỹ và Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ).

Ông Lavrov lưu ý, nếu bản dự thảo mới không phản ánh những hiểu biết chung mà ông Putin – ông Trump đạt được trong cuộc gặp ở căn cứ không quân Anchorage (Alaska), Nga sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác về sáng kiến hòa bình này.

“Các điều khoản then chốt trong kế hoạch (28 điểm) của Tổng thống Trump đã dựa trên những hiểu biết đạt được tại Anchorage, trong hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ hồi tháng 8 năm nay. Và nhìn chung, chúng được phản ánh trong bản kế hoạch mà chúng tôi hoan nghênh”, ông Lavrov nói.

Theo Reuters, bản kế hoạch 28 điểm do Mỹ đề xuất yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ vùng Donbass cho Nga, loại trừ khả năng gia nhập NATO và giới hạn lực lượng quân sự Ukraine ở 600.000 quân.

Ukraine và một số nước châu Âu cho rằng kế hoạch này có lợi cho Nga.

Hôm 24/11, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergiy Kyslytsya cho biết, sau các cuộc thảo luận ở Geneva, Nga – Ukraine đã soạn thảo kế hoạch hòa bình mới, gồm 19 điểm. Tuy nhiên, một số vấn đề quan trọng như lãnh thổ, khả năng gia nhập NATO vẫn phải chờ lãnh đạo 2 nước quyết định.

Theo Kyiv Post, nhiều nội dung trong kế hoạch hòa bình 28 điểm đã được sửa đổi, theo hướng Ukraine có thể chấp nhận được.

Trong cuộc họp báo hôm 25/11, ông Lavrov cho biết, Moscow không thúc giục Washington, nhưng hy vọng Mỹ sớm chia sẻ dự thảo kế hoạch hòa bình mới nhất.

“Nếu tinh thần và câu chữ ở Anchorage bị xóa bỏ, và các hiểu biết then chốt bị thay đổi, thì dĩ nhiên, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Nhưng cho đến nay, tôi xin nhắc lại, chưa ai chính thức thông báo bất cứ điều gì cho chúng tôi”, ông Lavrov nói.

Trong cuộc họp báo, ông Lavrov cũng lưu ý rằng, châu Âu đã không nắm bắt cơ hội để góp phần chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

“Họ đã có cơ hội, nhưng họ không tận dụng chúng. Họ chỉ đơn giản là phớt lờ chúng”, ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, hiện tại, Nga đánh giá cao lập trường của Mỹ - quốc gia phương Tây duy nhất đưa ra sáng kiến trong việc giải quyết xung đột. Tuy nhiên, một số bên đang cố ý dẫn dắt dư luận để làm suy yếu nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau cuộc gặp với phái đoàn Ukraine ở Geneva, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll được cho là đang tiến hành đàm phán với phái đoàn Nga ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhằm xây dựng một kế hoạch hòa bình hoàn chỉnh, theo Reuters.