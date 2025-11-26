Những ai được tăng lương từ ngày 1/1/2026?

Tăng lương từ đầu năm thay vì giữa năm

Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ 1/1/2026.

Mức lương tối thiểu tăng thêm 250.000-350.000 đồng so với hiện hành.

Nghị định quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động theo vùng như sau: Vùng I (5.310.000 đồng/tháng, 25.500 đồng/giờ); vùng II (4.730.000 đồng/tháng, 22.700 đồng/giờ); vùng III (4.140.000 đồng/tháng, 20.000 đồng/giờ); vùng IV (3.700.000 đồng/tháng, 17.800 đồng/giờ).

Như vậy, mức lương tối thiểu tăng thêm 250.000-350.000 đồng so với hiện hành, tuỳ địa bàn.

Thời điểm tăng lương tối thiểu lần này sớm hơn nửa năm so với thông lệ. Mức lương mới được áp dụng ngày từ 1/1/2016 thay vì thời điểm giữa năm.

Việc điều chỉnh sớm từ đầu năm được đánh giá là giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện cải thiện thu nhập cho người lao động.

Hai nhóm đối tượng được áp dụng tăng lương tối thiểu

Việc tăng lương tối thiểu áp dụng cho 2 nhóm. Thứ nhất là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Thứ hai là người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động bao gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc theo thỏa thuận. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Ngoài ra, người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.