16 oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 của Nga bất ngờ tái xuất, gây áp lực với Ukraine

Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 của Nga được trang bị tên lửa Kh-22/Kh-32. Ảnh: Militarnyi.

Theo cổng thông tin quân sự Ukraine Militarnyi, ban đầu, các nguồn theo dõi chỉ ghi nhận 9 chiếc. Sau đó, số oanh tạc cơ Tu-22M3 được Nga huy động tăng lên 16. Toàn bộ số máy bay được cho là đã bay từ Viễn Đông và hạ cánh tại sân bay Olenya thuộc vùng Murmansk.

Sân bay Olenya nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.800 km. Trong khi đó, bán kính tác chiến tối đa của Tu-22M3 với tải trọng 12.000 kg là 2.410 km.

Militarnyi đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy Nga có thể nối lại các đòn tấn công bằng tên lửa hạng nặng như Kh-22 và Kh-32. Các tên lửa này có tầm bắn từ 300–1.000 km tùy phiên bản.

Nga đưa các oanh tạc cơ Tu-22M3 tới vùng Viễn Đông sau khi Ukraine thực hiện chiến dịch Mạng Nhện. Ảnh: Militarnyi.

Khi được phóng từ oanh tạc cơ, các tên lửa Kh-22 và Kh-32 rất khó bị đánh chặn vì trần bay cao, tốc độ lớn. Dù độ chính xác không bằng tên lửa hành trình, chúng mang đầu đạn lớn có thể gây thiệt hại nặng nề cho các mục tiêu.

Tu-22M3 vốn là oanh tạc cơ chiến lược được Nga chuyên dùng để phóng tên lửa hạng nặng nhằm vào Ukraine. Nhưng kể từ sau khi Ukraine thực hiện chiến dịch Mạng Nhện, phá hủy nhiều máy bay Nga vào tháng 6/2025, Moscow rút toàn bộ phi đội Tu-22M3, đưa các máy bay chiến lược đến lưu giữ ở vùng Viễn Đông xa xôi.

Kể từ đó, oanh tạc cơ Tu-22M3 chỉ xuất kích đúng một lần. Lần gần nhất Tu-22M3 được huy động để tập kích Ukraine là vào ngày 2/8/2025. Khi đó, một quả tên lửa loại Kh-22 hoặc Kh-32 đã đánh trúng mục tiêu ở vùng Mykolaiv.

Mỗi quả tên lửa Kh-22/Kh-32 nặng tới 6.000 kg. Ảnh: Militarnyi.

Truyền thông Ukraine nhận định, đây là động thái gia tăng sức ép của Nga trong bối cảnh các bên đang xúc tiến xây dựng đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt xung đột.

Kh-22 là tên lửa chống hạm tầm xa, được thiết kế để phóng từ trên không. Tên lửa mang đầu đạn nặng 960 kg, được Nga cải tiến để phù hợp với nhiệm vụ tấn công mục tiêu trên mặt đất. Trong khi đó, Kh-32 là phiên bản hiện đại hóa sâu của Kh-22. Cuối năm 2016, Kh-32 chính thức được Nga đưa vào biên chế.

Hình dáng tổng thể giống Kh-22, nhưng dung tích nhiên liệu được tăng lên nhờ giảm kích thước đầu đạn (500 kg). Tốc độ bay của tên lửa Kh-32 vẫn đạt Mach 3.5–4.6, trong khi tầm bắn tăng lên tới 1.000 km.

Ngoài ra, Kh-32 được trang bị hệ thống dẫn đường radar, quán tính chống gây nhiễu kèm hiệu chỉnh vô tuyến và tham chiếu địa hình, cho khả năng tấn công chính xác hơn so với phiên bản cũ.