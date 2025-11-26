Thôn ở Đăk Lăk bị cô lập một tuần trong lũ

Bấm để lật

Một tuần sau lũ lịch sử, hơn 200 hộ với 800 người ở thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân vẫn bị cô lập giữa biển nước. Từ trên cao, khu vực như "ốc đảo", các tuyến đường còn ngập hơn nửa mét, người dân phải chèo ghe để đi lại, nhận tiếp tế.

Ông Đặng Hồng Lĩnh, Bí thư xã Hòa Xuân, cho biết thôn nằm ở vùng trũng ven sông Bàn Thạch nên nước rút chậm. Người dân chưa thể đi lại bằng đường bộ, xã phải huy động canô, cảnh sát đường thủy và nhóm thiện nguyện vận chuyển nhu yếu phẩm. Một bếp dã chiến được lập ở vùng cao gần đó, cung cấp suất ăn hàng ngày, đảm bảo không ai thiếu đói, rét.

Các tuyến đường bộ dẫn vào thôn bị chia cắt, người dân phải chèo ghe ra bên ngoài để nhận tiếp tế thức ăn. Nhiều nhóm thiện nguyện tập kết hàng cứu trợ ở dưới chân cầu Bàn Thạch, cách vùng bị cô lập khoảng 3 km rồi dùng canô chở hàng mì gói, sữa, chăn mền, xô đựng nước mưa cho người dân.

Anh Hoàng Như Trí, 42 tuổi, thành viên Đội 0 đồng Huế SOS75, cho biết khi thấy lũ gây thiệt hại nặng, anh xin nghỉ một tuần công việc lái xe cẩu ở Huế để vào hỗ trợ.

Khu dân cư bị cô lập có dòng chảy xiết, nhiều đoạn sông cạn khiến canô dễ mắc cạn, vướng dây điện, hỏng chân vịt, nên cả nhóm phải vừa chạy máy vừa chèo tay, mất nhiều thời gian. Dù quãng đường đến thôn chỉ 3 km, đội tình nguyện phải mất khoảng 30 phút.

Chị Kim Giang, 40 tuổi, bế con hơn một tuổi nhận đồ ăn từ nhóm thiện nguyện. Hôm 19/11, nước lũ dâng khiến vợ chồng chị phải đưa con sang nhà hàng xóm lánh nạn.

Khi lũ rút bớt, trở về thì căn nhà đã sập. Hơn một tuần qua, gia đình sống không điện, nước, chủ yếu trông vào thực phẩm hỗ trợ. "Nhà sập nên tôi tá túc nhà hàng xóm, đồ ăn thiếu thốn, may có nhiều người mang sữa đến nên con không bị đói", chị nói.

Ông Huỳnh Phước (88 tuổi) nhận quà cứu trợ của nhóm tình nguyện. "Nước ngập sâu tôi phải trèo lên mái nhà chờ cứu, cả tuần nay toàn ăn mì tôm qua ngày, nhà sập hết rồi", cụ nói.

Nhiều nóc nhà ở thôn bị nước lũ giật sập. Một tuần nay, nơi đây không có điện, nước sinh hoạt, người dân phải sống nhờ hàng cứu trợ.

Cạnh nhà ông Phước, anh Huỳnh Ngọc Vũ cho biết nước dâng đến tận nóc, cả nhà 4 người phải dỡ ngói, trèo lên cao lánh nạn. Khi trở về, tường nhà đã sập, đồ đạc hư hỏng hết.

Bà Trần Thị Mỹ Nhung, mẹ anh Vũ, phụ phơi đống gạo trong nhà đã ẩm ướt. Kế bên, gia đình bà Huỳnh Thắng Lợi (64 tuổi) cũng có hàng chục bao lúa bị mọc mầm vì cả tuần ngâm nước lũ.

Người dân thôn Hiệp Đồng đa phần làm lúa, nước ngập khiến lương thực dữ trữ của bà con bị hư hỏng nghiêm trọng.

"Nước đánh mạnh như sóng biển, nhà cửa sập hết, khu này bị cô lập hoàn toàn. Một tuần rồi nước chưa rút, giờ tôi phải ngủ nhờ vì nhà không còn gì", ông Nguyễn Văn Linh, 47 tuổi, nói, đứng bên góc nhà chỉ còn đống gạch vụn.

Chiều 25/11, người dân ở thôn cùng hợp sức dọn bùn đất trên các tuyến đường nước rút dần.

Người dân ngồi nghỉ ngơi trước nhà, vừa chờ đồ cứu trợ chuyển đến.