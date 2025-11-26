Bão số 15 được dự báo sẽ quần thảo rất lâu trên Biển Đông, gây đợt mưa lớn cho miền Trung

Bão sẽ tăng lên cấp 14 trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Vị trí và đường đi của bão số 15 sáng nay trên Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 27/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Vị trí tâm nhiễu động ở 13,0°N – 115,2°E, thuộc khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía Bắc Đông Bắc. Dự báo bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 10, giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm được xác định từ 10,0°N đến 14,5°N; phía Đông kinh tuyến 113,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Đến 4 giờ ngày 28/11, bão chuyển hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5-10 km/h. Tâm nhiễu động ở 12,4°N – 113,5°E, thuộc khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150 km về phía Bắc Tây Bắc và tiếp tục có khả năng mạnh thêm, lên cấp 11, giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm: từ 10,5°N đến 14,5°N, trong khoảng kinh tuyến 112,0°E – 117,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Đến 4 giờ ngày 29/11, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Tâm nhiễu động ở 12,3°N – 112,4°E, nằm trên vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250 km về phía Tây Tây Bắc, cường độ giữ ở cấp 11, giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm: từ 10,5°N đến 14,5°N, trong khoảng kinh tuyến 110,5°E – 115,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần.

Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m; biển động rất mạnh.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 27-28/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7,0-9,0m, biển động dữ dội

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Người dân miền Trung chuẩn bị ứng phó đợt mưa mới

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định đây là cơn bão có đường đi rất phức tạp do chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố khí tượng và yếu tố nào cũng mạnh.

Nhiều khả năng bão sẽ duy trì sức gió mạnh 4 ngày liên tục trên biển Đông ở khu vực gần phía Tây của đặc khu Trường Sa. Từ ngày 26/11 đến 30/11 mới dừng lại, lúc này khí áp cao giảm và nhiệt độ ven bờ lại tăng tạo ra đợt mưa lớn dọc dải Nam Trung Bộ và ven biển Nam Bộ trong khoảng từ 1/12 tới 3/12.

"Đây là nhận định sơ bộ ban đầu. Như đã nói, bão số 15 sẽ có diễn biến rất phức tạp. Nhìn vào sơ đồ tổng hợp các mô hình khí áp sẽ thấy mỗi ông đi 1 đường. Kịch bản bão có đổ bộ đất liền hay không thì chưa chắc chắn, và hướng đi khi vào gần bờ cũng chưa chắc chắn", TS Nguyễn Ngọc Huy nói.

Dù vậy người dân và chính quyền địa phương vẫn phải chuẩn bị các phương án dự phòng trường hợp bão đổ bộ. Tàu thuyền đánh cá ngoài khơi nên di chuyển lên các vỹ tuyến phía Bắc, đi qua khu vực vỹ tuyến 17. Nếu ở gần bờ Nam Trung Bộ thì di chuyển vào bờ. Neo đậu ở các khu neo đậu sẽ an toàn vì bão này không tạo sóng quá lớn.

TS Huy khuyên người dân chuẩn bị một số túi nilon trong và dày có thể đựng nước, loại size 20 lít đến 30 lit, và cả loại lớn hơn nếu có. Túi nilon có thể dùng đựng nước, đựng quần áo, sách vở, đồ dùng quan trọng tránh ướt.

Hiện tại các dự báo còn phân tán, trong đó có kịch bản bão sẽ đi vào khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (khu vực Bình Định đến Bình Thuận cũ). Thời gian tác động vào khoảng ngày 28 - 30.11. Cường độ ảnh hưởng đến đất liền có thể là bão cấp 8, hoặc áp thấp nhiệt đới. Ngoài ra cũng có kịch bản bão đi lên phía bắc, hoặc tan trên biển với xác suất 35%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khoảng từ ngày 28/11 - 30/11 ở khu vực từ Đà Nẵng-Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển.

Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16 - 21/11.

Trong công điện gửi các tỉnh thành ven biển từ Quảng Trị đến An Giang, các bộ ngành, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho rằng áp thấp nhiệt đới khi mạnh lên thành bão sẽ hướng về miền Trung, nơi đang bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các tỉnh Nam Trung Bộ khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống đồng thời sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo. Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho thuyền trưởng, chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Từ đầu năm, Biển Đông xuất hiện 14 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới, biến 2025 trở thành năm nhiều bão thứ hai trong 30 năm, chỉ sau 2017 với 20 cơn. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen, Kalmaegi ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung. Thiên tai từ đầu năm đã làm 409 người chết và mất tích, 727 người bị thương, thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.