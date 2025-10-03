Ông Putin tiết lộ tình huống con trai Phó Giám đốc CIA tử trận khi chiến đấu cho Nga ở Ukraine

Binh sĩ quân đội Nga chiến đấu ở Ukraine. Ảnh: RIA Novosti.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Sochi ngày 2/10, Tổng thống Nga nói ông “rất bất ngờ” khi biết Gloss chính là con trai của bà Juliane Gallina, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Theo ông Putin, ông nắm được chi tiết này trong quá trình truy tặng huân chương cho Gloss.

“Gloss đã trải qua huấn luyện đặc biệt và không chỉ gia nhập quân đội thông thường, mà còn được biên chế vào lực lượng tinh nhuệ của quân đội Nga, đó là lực lượng lính dù”, ông Putin tiết lộ. “Gloss đã chiến đấu ở tuyến đầu. Anh ấy chiến đấu với lòng dũng cảm”, ông Putin nói.

Ông Putin mô tả Gloss là “người dũng cảm” và khẳng định chúng ta có thể tự hào về người lính trẻ này.

“Cứ thử hình dung, một chàng trai 22 tuổi, trong lúc chính mình đang bị thương, vẫn cố gắng cứu giúp một đồng đội người Nga khác cũng đang bị thương. Không may, họ bị máy bay không người lái của Ukraine phát hiện. Chiếc UAV này đã thả một quả đạn cối 82 mm xuống, khiến cả hai thiệt mạng”, ông Putin tiết lộ hoàn cảnh Gloss tử trận.

Hồi tháng 8, CNN đưa tin đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã trao cho mẹ của Gloss huân chương do ông Putin gửi.

Theo lời cha của Gloss kể với Washington Post, Gloss rời nhà năm 2023, đi qua nhiều nước châu Âu trước khi gia nhập quân đội Nga dưới tên giả vào tháng 9 cùng năm.

Theo giấy chứng tử do phía Nga cấp cho gia đình, Gloss tử trận ngày 4/4/2024 trong một trận đánh vào vị trí phòng thủ của Ukraine gần thành phố Chasiv Yar, vùng Donetsk. Mùa hè năm nay, Nga đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố này sau hơn một năm giao tranh ác liệt.

Thi hài Gloss được đưa về Mỹ vào tháng 12 năm ngoái và đã được hỏa táng tại quê nhà.