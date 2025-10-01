Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Mỹ nói 'chuẩn bị cho chiến tranh', Nga lên tiếng

Sự kiện: Quan hệ Nga - Mỹ Thời sự thế giới Xung đột Nga - Ukraine
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Được hỏi về phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth rằng nước này phải chuẩn bị cho chiến tranh để đảm bảo hòa bình, Điện Kremlin cho biết Nga cũng đang nỗ lực tăng cường lực lượng vũ trang.

Mỹ nói &#39;chuẩn bị cho chiến tranh&#39;, Nga lên tiếng - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi cũng muốn tăng cường lực lượng vũ trang bằng mọi cách có thể. Nhưng chúng tôi vẫn ủng hộ hòa bình và sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề, bao gồm cả cuộc khủng hoảng Ukraine, thông qua đàm phán ngoại giao và tiếp xúc chính trị”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 1/10.

Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth đã có bài phát biểu đáng chú ý trong cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao nhất của nước này hôm 30/9.

“Từ thời điểm này trở đi, nhiệm vụ duy nhất của Bộ Chiến tranh là chiến đấu. Hãy chuẩn bị cho chiến tranh và chuẩn bị chiến thắng. Hãy kiên quyết và không khoan nhượng. Không phải vì chúng ta muốn chiến tranh. Không ai ở đây muốn chiến tranh. Mà là vì chúng ta yêu hòa bình”, ông Hegseth nói.

Cũng tại sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã điều động “một hoặc hai tàu ngầm” đến sát bờ biển Nga.

Đáp lại tuyên bố này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết: “Ông Trump lại một lần nữa nói về những chiếc tàu ngầm mà ông đã điều đến bờ biển Nga, lưu ý rằng chúng “hoàn toàn không thể bị phát hiện”. Đúng là thật khó để tìm thấy một con mèo đen trong phòng tối, đặc biệt là khi không có con mèo nào cả”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Hạnh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/10/2025 18:57 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Quan hệ Nga - Mỹ
Xem thêm
Tin liên quan
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN