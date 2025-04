Nga có thể “trao quà”, cho ông Trump xây tòa tháp chọc trời lên tới 150 tầng ở Moscow

Tòa tháp Trump ở New York là dự án do chính ông Trump lên kế hoạch và phát triển từ đầu. Ảnh: BBC/ Getty Images

Tờ Moscow Times dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Điện Kremlin coi việc cân nhắc cấp phép xây dựng là “thỏa thuận lớn”. Tòa tháp Trump nếu được xây tại Moscow có thể có quy mô lên tới 150 tầng và cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trực tiếp tham dự lễ khởi công.

Dự án xây tòa tháp chọc trời nổi bật ở thủ đô Moscow có tiềm năng triển khai nhanh chóng. "Tốc độ, hiệu ứng và cảnh quan là những yếu tố quan trọng – những thứ mà ông Trump coi trọng một cách trực quan", một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin nói với tờ Moscow Times.

Hiện chưa rõ đề xuất này đang ở giai đoạn nào, mặc dù một quan chức Nga cho biết giới chức thủ đô Moscow sẽ rất vui khi có thể phê duyệt một dự án như vậy từ Tập đoàn Trump.

Một thỏa thuận tiềm năng như vậy có thể chỉ trở thành hiện thực một khi xung đột giữa Nga và Ukraine kết thúc. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối ông Trump nói về kế hoạch xây tòa tháp mang tên mình ở Moscow.

Năm 2013, trước khi nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng nêu ý tưởng xây một tòa tháp cao tới 100 tầng ở Moscow. Dự án có quy mô lớn hơn so với tòa Trump ở thành phố New York (Mỹ). Tháp Trump ở New York được xây dựng vào năm 1979 và hoàn thành năm 1983 với chi phí khoảng 300 triệu USD. Đây là dự án do chính ông Trump lên kế hoạch và phát triển từ đầu.

Tài phiệt Nga Aras Agalarov được cho là đóng vai trò chính trong dự án xây dựng tháp Trump ở Moscow nhưng dự án chưa từng được triển khai.

Đến năm 2015, dự án được nối lại với sự tham gia của Felix Sater, một nhà phát triển bất động sản người Mỹ gốc Nga. Dự án một lần nữa bị hoãn vì ông Trump sau đó quyết định tranh cử tổng thống Mỹ.

Ở thời điểm đó, kế hoạch xây dựng tháp Trump tại Moscow bao gồm 250 căn hộ cao cấp, một khách sạn quy mô 15 tầng với 150 phòng, các khu văn phòng cho thuê và một bãi đậu xe cao cấp.

Hôm 21/4, ông Trump nói Nga và Ukraine có thể đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột “trong tuần này”. Ông cho biết thông tin chi tiết có thể được công bố sau 3 ngày nữa.

"Cả Nga và Ukraine sau đó sẽ bắt đầu thương vụ làm ăn lớn với Mỹ và chúng ta sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth, ám chỉ một thỏa thuận tiềm năng.