Quân đội Nga tuyên bố hơn 10.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây ở hai thành trì chiến lược

Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát sở chỉ huy lục quân Nga. Ảnh: RT.

Đây là báo cáo được Bộ Tổng tham mưu Nga gửi Tổng thống Vladimir Putin, trong chuyến thị sát sở chỉ huy lục quân Nga của ông Putin hôm 26/10.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, trong cuộc họp với Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cùng các chỉ huy cấp cao, ông Putin đã được thông báo về tình hình trên toàn tiền tuyến.

“Theo báo cáo, khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây ở thành phố Kupyansk và khoảng 5.500 người khác ở thành phố Pokrovsk”, ông Peskov nói.

Kupyansk là trung tâm hậu cần của Ukraine ở vùng Kharkiv còn Pokrovsk là thành trì chiến lược ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã kiểm soát điểm vượt sông Oskol, cắt đứt đường di chuyển của lực lượng phòng thủ Ukraine ở Kupyansk – thành phố bị con sông Oskol chia làm hai phần.

Quân đội Nga cũng đang “hoàn tất việc giành quyền kiểm soát” thị trấn Yampol, gần thành phố Siversk. Ở mặt trận Pokrovsk, có 31 tiểu đoàn Ukraine hiện bị quân đội Nga bao vây, theo thông tin từ Điện Kremlin.

Ông Peskov cho biết Tổng thống Putin đã gửi lời chúc mừng đến các đơn vị Nga vì “thành công tại Kupyansk” cũng như “hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu tại các khu vực khác”.

Trong cuộc họp, ông Putin ra lệnh thực hiện các biện pháp nhằm “đảm bảo các binh sĩ Ukraine có thể đầu hàng, cũng như giảm thiểu thương vong ở mức thấp nhất”. Tổng thống Nga nhấn mạnh quân đội Nga “luôn thể hiện lòng nhân từ với đối phương” và yêu cầu “phải tiếp tục duy trì điều đó”.

Ông Putin cũng yêu cầu các chỉ huy “làm mọi cách để bảo đảm an toàn cho dân thường” trong khu vực bị bao vây. Ông Putin yêu cầu quân đội tiếp tục chiến dịch quân sự “theo đúng kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu”, đồng thời nhấn mạnh an toàn của binh sĩ Nga phải được đặt lên hàng đầu.