Châu Âu thống nhất loại bỏ hoàn toàn khí đốt Nga

Châu Âu đã thông qua kế hoạch loại bỏ hoàn toàn khí đốt Nga vào năm 2027. Ảnh: Getty Images.

Theo thông cáo công bố ngày 3/12, hợp đồng ngắn hạn mà các nước châu Âu ký với Nga sẽ bị chấm dứt trong vòng sáu tháng. Toàn bộ đơn hàng cung cấp khí đốt qua đường ống và khí hóa lỏng (LNG) còn lại sẽ dừng hoàn toàn vào cuối năm 2027. Các nước châu Âu cũng sẽ không được phép ký các thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga từ ngày 1/1/2026, nhưng các hợp đồng đang tồn tại vẫn được phép duy trì.

Các hợp đồng dài hạn cho phép nhập khẩu khí đốt Nga qua đường ống phải chấm dứt trước ngày 30/9/2027, trừ trường hợp kho dự trữ năng lượng của EU cần gia hạn ngắn hạn. Bên cạnh đó, cơ chế “tạm hoãn” cũng được thiết lập để xử lý những sự cố đột ngột có thể đe dọa an ninh năng lượng của khối.

“Tôi cho rằng đây là ngày tốt lành cho châu Âu và cho nỗ lực thoát phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch của Nga. Đây là cách chúng ta tăng sức bền trước mọi rủi ro”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói với báo giới.

Tuy vậy, một số nước thành viên như Hungary và Slovakia chỉ trích kế hoạch này, cho rằng nó sẽ khiến giá năng lượng leo thang và làm suy yếu an ninh năng lượng của hai nước này. Hungary và Slovakia tuyên bố sẽ đệ đơn khiếu nại lên các cơ quan pháp lý của EU.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto khẳng định Budapest không thể chấp nhận hay thực thi quyết định của EU về việc chấm dứt nhập khẩu năng lượng của Nga. Ông gọi kế hoạch này là “không thể vận hành” đối với Hungary và cam kết theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Công lý EU.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo EU sẽ phải phụ thuộc “vào những nguồn khí đốt đắt đỏ hơn nhiều so với khí đốt Nga”, đồng thời cho rằng chi phí năng lượng cao sẽ làm suy yếu sức cạnh tranh và đẩy nhanh quá trình suy giảm năng lực kinh tế của châu Âu.