Nhà tiên tri "Nostradamus mới" dự đoán lạnh người về cuộc chiến Iran-Israel

Theo bài viết của Mirror, nhà ngoại cảm Athos Salomé, 39 tuổi, cho rằng thế giới có thể đối mặt với những biến động lớn trong năm nay, bao gồm các sự kiện có khả năng làm rung chuyển toàn cầu.

Danh xưng “Nostradamus mới” được dùng để so sánh ông với Nostradamus, nhà tiên tri nổi tiếng thế kỷ 16 từng để lại nhiều lời tiên đoán về tương lai được cho là chính xác.

Nhà ngoại cảm Athos Salomé. Ảnh Daily Star

Nhà tiên tri trẻ tuổi gây chú ý

Khi nhắc đến nhà tiên tri quá cố Nostradamus, nhiều người thường hình dung một học giả già nua, tích lũy kiến thức huyền bí qua nhiều thập kỷ. Chính vì vậy, việc “phiên bản hiện đại” của ông lại là một người đàn ông 39 tuổi khiến không ít người ngạc nhiên.

Dù vậy, Salomé khẳng định ông đã đưa ra nhiều dự đoán chính xác về các sự kiện lớn trên thế giới. Theo lời ông, những dự đoán từng “ứng nghiệm” bao gồm đại dịch COVID‑19 và sự qua đời của nữ hoàng Elizabeth II.

Hiện nay, trong số những dự báo đáng chú ý cho năm 2026, ông Salomé cho rằng thế giới có thể phải đối mặt với các biến động nghiêm trọng, thậm chí có những sự kiện “làm thay đổi cục diện toàn cầu”.

Hai khu vực bất ngờ có thể rơi vào chiến tranh toàn diện

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua giai đoạn bất ổn chính trị và địa chính trị sâu sắc, nhà ngoại cảm Brazil được mệnh danh là “Nostradamus sống” Athos Salomé cảnh báo rằng hai khu vực ít được chú ý có thể trở thành chiến trường mới của các cuộc xung đột quy mô lớn giữa các cường quốc.

Trong danh sách 10 dự đoán cho năm 2026 mà ông đã công bố gần đây, Salomé cho rằng khu vực Sahel ở châu Phi và Bắc Cực có thể bất ngờ trở thành những điểm nóng quân sự mới, thậm chí có nguy cơ leo thang thành chiến tranh toàn diện.

Cụ thể, theo dự đoán của Salomé, miền bắc Niger cùng toàn bộ khu vực Sahel có thể trở thành một điểm bùng phát căng thẳng địa chính trị lớn.

Ông cho rằng sự trỗi dậy nhanh chóng của các nhóm cực đoan trong khu vực này có thể khiến Sahel trở thành đấu trường cho các cuộc xung đột ủy nhiệm giữa những cường quốc toàn cầu đang cạnh tranh ảnh hưởng sau khi lực lượng phương Tây rút khỏi khu vực.

Một khi khoảng trống quyền lực xuất hiện, các nước lớn có thể gián tiếp đối đầu thông qua các lực lượng địa phương nhằm giành quyền kiểm soát khu vực chiến lược này.

Ngoài châu Phi, ông Salomé cũng cảnh báo về nguy cơ căng thẳng tại Bắc cực.

Theo ông, trong khi Nga vẫn đang bận rộn với chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mossocw đồng thời triển khai các hệ thống tên lửa hiện đại tại những căn cứ chiến lược ở Bắc Cực.

Nhà ngoại cảm cho rằng khi băng ở vùng cực tiếp tục tan chảy do biến đổi khí hậu, các tuyến hàng hải mới và các mỏ năng lượng lớn sẽ dần lộ diện. Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO về vấn đề lãnh thổ và tài nguyên trong năm 2026.

Lời tiên đoán lạnh người về Iran – Israel đã thành sự thật

Nhà ngoại cảm Athos Salomé được mệnh danh là "Nostradamus mới" đã dự đoán chính xác về cuộc chiến Iran-Israel. Ảnh Mirror.

Salomé cũng từng dự báo về sự leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel, và nhiều diễn biến gần đây dường như đã xảy ra sớm hơn dự kiến của ông.

Trước dó, trong dự báo của mình, nhà ngoại cảm này cho rằng, chương trình làm giàu uranium của Iran cùng với khả năng Israel chuẩn bị các phương án quân sự có thể khiến khu vực Trung Đông bước vào một giai đoạn bất ổn mới, đặc biệt trong quý II năm 2026.

Lời dự báo đáng ngại đó đã trở nên chính xác, khi Iran vướng vào cuộc chiến tranh chết người với Israel và Mỹ, trong khi phần lớn Trung Đông phải gánh chịu những hậu quả tàn khốc.

Cảnh báo bão Mặt Trời trong tháng 3

Theo nhà ngoại cảm Brazil, một cơn bão Mặt Trời cực mạnh có thể xảy ra trong khoảng từ ngày 12 đến 15/3.

Ông mô tả đây là hiện tượng khi Mặt Trời phóng ra một lượng lớn hạt năng lượng, từ trường và vật chất vào không gian. Những vụ phun trào như vậy có thể gây ra các vụ phóng khối vành nhật hoa (CME) hoặc bùng phát tia lửa Mặt Trời.

Theo Salomé, nếu cường độ đủ lớn, hiện tượng này có thể gây ra mất điện trên diện rộng trên toàn cầu, đồng thời làm hư hại hệ thống hạ tầng điện và công nghệ.

Trong cuộc trao đổi với UNILAD, ông cho biết sự kiện khiến ông “lo ngại nhất” trong năm 2026 chính là khả năng hỗn loạn do các cơn bão Mặt Trời gây ra.

Salomé nói dự đoán của ông dựa trên “những bằng chứng nhất quán” và cho rằng kịch bản này có cơ sở khoa học.

“Theo quan điểm trực tiếp và khách quan của tôi, bão Mặt Trời hiện là kịch bản có khả năng gây tác động tức thời lớn nhất tới đời sống hằng ngày, và điều đó được hậu thuẫn bởi khoa học”, ông nói.

Nhà ngoại cảm cho rằng hiện tượng này cần được theo dõi nghiêm túc vì các tín hiệu có thể liên quan đến nguy cơ mất điện, gián đoạn liên lạc và sự cố công nghệ tại nhiều khu vực.

Theo Salomé, hoạt động Mặt Trời thường diễn ra rất nhanh và ít có cảnh báo trước, vì vậy ông coi đây là một trong những rủi ro lớn nhất của năm 2026.

Theo các chuyên gia, một cơn bão Mặt Trời lớn có thể gây ra sự cố vệ tinh, hạn chế hoạt động hàng không và làm tê liệt hệ thống Internet toàn cầu.

Trong kịch bản xấu nhất, hàng triệu người và doanh nghiệp có thể bị cắt khỏi các dịch vụ trực tuyến, trong khi các nhà khoa học cũng gặp khó khăn trong việc theo dõi hiện tượng vì vệ tinh bị hỏng.

Các đợt mất điện diện rộng có thể xảy ra nhanh chóng, kéo theo hỗn loạn trong hoạt động kinh tế và xã hội. Thiệt hại toàn cầu thậm chí có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD.

Một số dự đoán khác cho năm 2026

Theo ông Salomé, ngoài các căng thẳng địa chính trị, năm 2026 còn có thể chứng kiến nhiều biến động lớn khác. Ông cho rằng có thể sẽ xảy ra:

- Một sự kiện lớn liên quan đến Hoàng gia Anh

- Khủng hoảng tài chính tại Ba Lan

- Và thậm chí là sự sụp đổ của đồng USD

Những dự đoán này vẫn gây tranh cãi, song trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới đang đối mặt với căng thẳng địa chính trị và xung đột vũ trang, các cảnh báo của “Nostradamus sống” tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.