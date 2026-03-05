Iran tuyên bố sẽ tấn công cơ sở hạt nhân Israel nếu Mỹ quyết thay đổi chế độ

Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Shimon Peres Negev nằm gần thành phố Dimona của Israel. (Ảnh: Wikipedia)

Báo chí Iran dẫn lời quan chức nước này khẳng định Tehran chưa gửi thông điệp nào đến Mỹ, như thông tin nêu trong bài viết của Axios.

"Không có thông điệp nào được gửi từ Iran đến Mỹ, cũng như sẽ không có bất kỳ phản hồi nào được đưa ra với các thông điệp của Mỹ. Lực lượng vũ trang Iran đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài", quan chức không được nêu tên nói với Tasnim.

Ngày 4/3, Axios dẫn lời một quan chức Mỹ và nguồn tin nói rằng Iran đã gửi thông điệp đến Mỹ trong vài ngày qua nhưng Mỹ không trả lời.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đến nay vẫn chưa thấy lối thoát.

Israel cho biết 100 máy bay chiến đấu của họ đã tấn công các trung tâm chỉ huy của Iran tại một khu phức hợp quân sự ở phía đông thủ đô Tehran, nơi đặt trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Lực lượng Quds tinh nhuệ, cục tình báo, lực lượng bán quân sự Basij, đơn vị an ninh mạng của Iran và một “đơn vị thuộc Bộ An ninh Nội địa chịu trách nhiệm trấn áp các cuộc biểu tình”.

Theo một quan chức quân đội Israel giấu tên, hơn 250 quả bom đã được hơn 100 máy bay chiến đấu thả xuống trong cuộc tấn công “quy mô lớn”.

Tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc ngày 4/3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Dan Caine, cho biết số lượng tên lửa đạn đạo do Iran bắn đã giảm 86% so với ngày đầu tiên của cuộc chiến, và đã giảm 23% trong 24 giờ qua.

Bộ Chỉ huy Hậu phương Israel cho biết, bắt đầu từ trưa 5/3, các cơ quan làm việc ở nước này có thể mở cửa trở lại và những cuộc tụ tập tối đa 50 người sẽ được phép nếu có nơi trú ẩn gần đó, nhưng trường học vẫn đóng cửa.

Lệnh phong tỏa toàn quốc được áp đặt từ ngày 28/2, nhưng sẽ được nới lỏng khi quân đội Israel cho biết số lượng tên lửa bắn vào nước này đã giảm trong những ngày gần đây.

Tuy nhiên, Chuẩn tướng Effie Defrin - người phát ngôn quân đội Israel, cho biết người dân nước này vẫn đang "dành nhiều thời gian trong hầm trú ẩn".