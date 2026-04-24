Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Khởi tố cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn

Liên quan vụ nữ sinh N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) bị tai nạn giao thông tử vong, tối 24-4, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trúc Ly, cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) và Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn, cùng về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Hiện, bị can Ly và Cảnh được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với Ly và Cảnh. Ảnh: Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao

Liên quan vụ án, trước đó, Cơ quan Điều tra VVKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt, cựu Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trà Ôn và Nguyễn Quốc Khanh, cựu điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9-4-2024 tại Tỉnh lộ 901 đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân cũ, tỉnh Vĩnh Long mà em Tr. là nạn nhân, dù quá trình giải quyết vụ việc có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi "vượt xe không đảm bảo an toàn", là lỗi chính gây ra vụ tai nạn giao thông nhưng Lê Quốc Việt, Nguyễn Quốc Khanh đã có những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự với Trung.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt. Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND Tối cao

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 4-9-2024, tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long. Thời điểm đó, tài xế Trung điều khiển xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với nữ sinh Ng.Ng.B.Tr. Hậu quả, em Tr. bị xe tải cán qua người tử vong. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha ruột em Tr.) nhiều lần đi khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Ngày 28-4-2025, ông Phúc dùng súng bắn tài xế Trung rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn ông Trung nhập viện cấp cứu.

Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7-5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 26-5-2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm. Nội dung tố giác về tội phạm thể hiện việc "tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4-9-2024 mà em Tr. là nạn nhân.