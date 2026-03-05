Ông Trump khẳng định nếu tấn công chậm Iran đã có thể sở hữu vũ khí hạt nhân Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Phát biểu trong một cuộc họp tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ, bao gồm các đòn không kích bằng máy bay ném bom B-2 Spirit, đã làm suy giảm đáng kể năng lực hạt nhân của Iran. Ông cũng tuyên bố rằng lực lượng Mỹ đang ở “vị thế rất mạnh” tại Iran sau chưa đầy một tuần giao tranh. Ông cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ đã phá hủy nhiều tên lửa và bệ phóng của Iran, đồng thời làm suy yếu nhanh chóng giới lãnh đạo nước này.

Tổng thống Mỹ cho rằng, việc quyết định tấn công Iran đã giúp xoá sổ chương trình hạt nhân của nước này. Theo ông Trump nếu việc tấn công Iran chậm vài tuần hoặc vài tháng, nhiều khả năng Tehran đã sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng nhắc lại quyết định trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình về việc tiêu diệt Tướng Iran Qasem Soleimani, cho rằng đây là một yếu tố quan trọng làm suy yếu Tehran. Tổng thống Mỹ khẳng định Washington sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi các mối đe dọa từ Iran bị loại bỏ hoàn toàn.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong buổi họp báo ngày 4/3 (Ảnh: Quang Trung)

Còn phát biểu với các phóng viên cùng ngày trong buổi họp báo thường kỳ, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cáo buộc Iran “đã chọn con đường bạo lực và hủy diệt”, đồng thời cho rằng Tehran đã “nói dối, trì hoãn và cố gắng lừa dối Mỹ” trong các cuộc đàm phán trước đây. Bà cũng nói rằng giới lãnh đạo Iran đang “phải trả giá bằng máu” cho các hành động của chính phủ kể từ cuộc cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Bà Leavit cũng một lần nữa nhắc lại mục tiêu của chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran: “Tổng thống đã nhiều lần nói rằng mục tiêu của chiến dịch là: phá hủy hải quân Iran, phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo, đảm bảo các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực không còn có thể gây hại cho người Mỹ, và đảm bảo rằng họ không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Theo bà Leavitt, thông tin tình báo về nơi ở của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã ảnh hưởng đến thời điểm tiến hành cuộc tấn công của Mỹ và Israel, dẫn đến cái chết của ông. Thông tin này được trao đổi trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Nhà Trắng cũng cho biết Bộ Quốc phòng và Bộ Năng lượng đang phối hợp lập kế hoạch bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, nhằm bảo vệ các tàu chở dầu trong bối cảnh chiến sự với Iran. Theo bà Leavitt, Tổng thống Trump và các cố vấn cũng đang thảo luận về vai trò mà Mỹ có thể đảm nhận tại Iran sau khi chiến dịch quân sự kết thúc, dù chưa công bố chi tiết cụ thể.