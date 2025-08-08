Ngoại trưởng Mỹ nói về bước tiến đột phá với Nga

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trả lời họp báo ở Brussels, Bỉ vào ngày 4/4/2025. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ/Kyiv Post.

Phát biểu của ông Rubio được đưa ra trong bối cảnh Washington xác nhận khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Trả lời phỏng vấn trên kênh EWTN, ông Rubio cho biết cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã mang lại những thông tin “mới và quan trọng”.

“Lần đầu tiên trong tiến trình này, chúng tôi ít nhất đã hiểu được Nga sẽ cần gì để có thể đi tới một thỏa thuận, để chấm dứt cuộc xung đột này từ góc độ ngoại giao”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ lưu ý bước tiến mới này không có nghĩa Washington đã chấp nhận các điều kiện của Nga. “Tôi không nói rằng những gì Nga cần và những gì Ukraine cần là giống nhau. Có sự khác biệt và một khoảng cách ở đó”, ông Rubio giải thích.

Theo ông Rubio, trọng tâm trong các nỗ lực ngoại giao hiện nay là tìm cách thu hẹp khoảng cách này. “Câu hỏi với chúng tôi lúc này là liệu có thể thu hẹp khoảng cách giữa Ukraine và Nga đủ gần để Tổng thống Trump có thể tham gia vào một cuộc gặp và có thể là người hoàn tất thỏa thuận này hay không”, ông Rubio nói.

Ông Rubio cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một lệnh ngừng bắn, cho rằng rất khó để đàm phán hòa bình lâu dài khi giao tranh vẫn tiếp diễn. Ông dẫn ví dụ từ cuộc xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, trong đó một lệnh ngừng bắn tạm thời là điều kiện tiên quyết để dẫn đến đối thoại nghiêm túc.

“Đôi khi, chúng ta cần một lệnh ngừng bắn tạm thời để đưa mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu nói chuyện nghiêm túc”, ông Rubio nói.

Trước đó, Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp người đồng cấp Tổng thống Mỹ Trump trong tuần tới và phía Nga đang chuẩn bị cho sự kiện.

“Chúng tôi về nguyên tắc đã đạt được thỏa thuận để tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương trong những ngày tới”, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết. Khi được các phóng viên hỏi “những ngày tới” có phải là tuần tới hay không, ông Ushakov đã xác nhận là đúng.

Ông Ushakov cũng nói thêm rằng ông Putin đã gửi “một số tín hiệu” tới chính quyền ông Trump liên quan đến vấn đề Ukraine, nhưng nội dung cụ thể không được công khai.