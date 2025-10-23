Lưu bài viết thành công
Trùm lừa đảo lớn nhất Đông Nam Á Chen Zhi mới đây đã bị nhà chức trách Mỹ truy tố đế chế phạm pháp quy mô khổng lồ của ông ta bị phanh phui. Con đường làm giàu phi pháp của Chen Zhi bắt đầu từ các quán Internet nhỏ ở quê nhà tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
“Khởi nghiệp” ở quán Internet
Sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), Chen Zhi (Trần Chí) lớn lên đúng vào thời kỳ thị trường Internet ở Trung Quốc nở rộ. Năm 2005, khi mới 18 tuổi, Chen Zhi tới các quán Internet ở thị trấn Liên Giang và sử dụng như “căn cứ khởi nghiệp”, cùng nhóm bạn lập nên “Đội Hiệp sĩ” chuyên kiếm tiền bằng cách tấn công mạng, viết phần mềm gian lận cho trò chơi trực tuyến và buôn bán dữ liệu người dùng, theo trang mạng Trung Quốc Szhgh.com.
Theo một số nguồn tin khác, Chen Zhi từng trực tiếp mở một quán cà phê Internet tại thành phố Phúc Châu.
Ngay từ thời đó, Chen Zhi đã tỏ ra rất khôn ngoan trong việc “rửa tiền” – chia nhỏ các khoản thu được, gửi vào nhiều tài khoản ngân hàng mở bằng giấy tờ giả rồi rút tiền mặt để cất giấu. Cách làm này về sau trở thành kỹ năng chính giúp Chen Zhi vận hành hệ thống tài chính ngầm khổng lồ.
Khăn gói sang Campuchia
Khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu mạnh tay trấn áp tội phạm mạng vào năm 2009, Chen Zhi khi đó 22 tuổi, mang theo 50.000 USD tiền mặt sang Campuchia.
Đặt chân đến Phnom Penh, Chen Zhi nhận thấy đầu tư bất động sản là lĩnh vực sinh lời dễ nhất. Chen Zhi từng bước thâm nhập đời sống xã hội ở Phnom Penh, mua những khu đất rẻ ở ngoại ô, xây nhà giá thấp cho công nhân Trung Quốc thuê, vừa kiếm lời vừa mở rộng quan hệ.
Năm 2014, Chen Zhi có được quốc tịch bước ngoặt giúp bước vào giới thượng lưu. Chen Zhi mở khách sạn Prince và nhanh chóng biến nơi đây thành trung tâm giao lưu của những người thành đạt. Chen Zhi không tiếc tiền chi cho các buổi tiệc lớn, từng bỏ cả triệu USD “làm từ thiện”, và còn được phong tước hiệu quý tộc Neak Oknha.
Nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong giới kinh doanh Campuchia, bao gồm cả doanh nhân đến từ nước ngoài, có tước hiệu này.
Đế chế lừa đảo lớn nhất Đông Nam Á
Đến năm 2015, tập đoàn Prince Group chính thức ra đời, với hàng loạt dự án bất động sản, tài chính, viễn thông và quỹ từ thiện mang danh “Prince Foundation”. Chen Zhi tự tô vẽ hình ảnh mình như một doanh nhân thành đạt và nhà hảo tâm. Nhưng đằng sau bức vỏ hào nhoáng đó là cả một mạng lưới tội phạm quy mô khu vực.
Tại thành phố Sihanoukville, “công viên công nghệ” của Prince Group thực chất là khu trại khép kín – nơi hàng nghìn người bị lừa sang làm việc trong các đường dây lừa đảo qua mạng, bị thu hộ chiếu và ép làm việc tới 16 giờ mỗi ngày. Các nhóm này điều khiển hàng chục nghìn tài khoản mạng xã hội, mỗi ngày thu lợi hàng chục triệu USD.
Để thực hiện âm mưu, những kẻ lừa đảo trong đường dây của Chen Zhi liên hệ với nạn nhân qua ứng dụng nhắn tin hoặc mạng xã hội, thuyết phục họ chuyển tiền mã hóa vào các tài khoản được chỉ định bằng lời hứa hẹn rằng số tiền sẽ được sinh lời.
Trên thực tế, số tiền đã bị đánh cắp từ các nạn nhân được "rửa sạch". Các nghi phạm thường xây dựng mối quan hệ với nạn nhân theo thời gian, giành lòng tin từ họ trước khi đánh cắp tiền.
Tập đoàn Prince Group bị cáo buộc xây dựng đế chế lừa đảo bằng cách dụ dỗ, lôi kéo hàng nghìn người tới Campuchia để làm "việc nhẹ lương cao", ép buộc họ thực hiện các cuộc gọi lừa đảo từ những khu phức hợp được canh gác cẩn mật. Những khu nhà này được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, hoạt động như nhà tù.
Các trung tâm lừa đảo thường bao quanh bởi tường bê tông cao từ 3 đến 4 mét, phía trên gắn dây thép gai và cả mảnh chai vỡ. Từ bên ngoài, nơi này trông giống một nhà tù an ninh cao hơn là khu dân cư. Camera giám sát được gắn gần như ở mọi góc tường, và chỉ có duy nhất một cổng ra vào, nơi mọi người và xe cộ ra vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt.
Chen Zhi tin rằng có thể che giấu các hoạt động phi pháp bằng tiền điện tử. Chen Zhi biến phần lớn lợi nhuận thành Bitcoin, tin tưởng rằng đồng tiền phi tập trung này sẽ bảo vệ khối tài sản khổng lồ khỏi sự truy vết. Nhưng mọi giao dịch trên blockchain đều được ghi lại, và chính điểm đó khiến toàn bộ kế hoạch sụp đổ.
Đầu năm 2024, cảnh sát Thái Lan bắt giữ một thành viên cấp cao của Prince Group tại Bangkok. Người này khai toàn bộ hệ thống và tiết lộ nơi lưu trữ khóa bảo mật của Chen Zhi. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phối hợp cùng cảnh sát Thái truy cập thành công máy tính chứa các “chìa khóa” điện tử, thu giữ 127.271 Bitcoin, tương đương 15 tỷ USD. Đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Mỹ.
Có thể nói, từ một thanh niên mày mò máy tính trong quán Internet ở Phúc Kiến đến trùm lừa đảo điều hành cả “đế chế bóng tối” ở Đông Nam Á, con đường làm giàu của Chen Zhi luôn gắn với tội lỗi. Khi mạng lưới phạm tội bị phanh phui năm 2025, phần lớn tài sản bị phong tỏa, còn Chen Zhi biến mất không dấu vết.
-23/10/2025 10:50 AM (GMT+7)