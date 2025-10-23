Đến năm 2015, tập đoàn Prince Group chính thức ra đời, với hàng loạt dự án bất động sản, tài chính, viễn thông và quỹ từ thiện mang danh “Prince Foundation”. Chen Zhi tự tô vẽ hình ảnh mình như một doanh nhân thành đạt và nhà hảo tâm. Nhưng đằng sau bức vỏ hào nhoáng đó là cả một mạng lưới tội phạm quy mô khu vực.

Tại thành phố Sihanoukville, “công viên công nghệ” của Prince Group thực chất là khu trại khép kín – nơi hàng nghìn người bị lừa sang làm việc trong các đường dây lừa đảo qua mạng, bị thu hộ chiếu và ép làm việc tới 16 giờ mỗi ngày. Các nhóm này điều khiển hàng chục nghìn tài khoản mạng xã hội, mỗi ngày thu lợi hàng chục triệu USD.

Để thực hiện âm mưu, những kẻ lừa đảo trong đường dây của Chen Zhi liên hệ với nạn nhân qua ứng dụng nhắn tin hoặc mạng xã hội, thuyết phục họ chuyển tiền mã hóa vào các tài khoản được chỉ định bằng lời hứa hẹn rằng số tiền sẽ được sinh lời.

Trên thực tế, số tiền đã bị đánh cắp từ các nạn nhân được "rửa sạch". Các nghi phạm thường xây dựng mối quan hệ với nạn nhân theo thời gian, giành lòng tin từ họ trước khi đánh cắp tiền.

Tập đoàn Prince Group bị cáo buộc xây dựng đế chế lừa đảo bằng cách dụ dỗ, lôi kéo hàng nghìn người tới Campuchia để làm "việc nhẹ lương cao", ép buộc họ thực hiện các cuộc gọi lừa đảo từ những khu phức hợp được canh gác cẩn mật. Những khu nhà này được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, hoạt động như nhà tù.

Các trung tâm lừa đảo thường bao quanh bởi tường bê tông cao từ 3 đến 4 mét, phía trên gắn dây thép gai và cả mảnh chai vỡ. Từ bên ngoài, nơi này trông giống một nhà tù an ninh cao hơn là khu dân cư. Camera giám sát được gắn gần như ở mọi góc tường, và chỉ có duy nhất một cổng ra vào, nơi mọi người và xe cộ ra vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt.