Cố vấn hàng đầu của Thủ tướng Ấn Độ gặp ông Putin ở Moscow

Ông Putin gặp cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval ở Moscow vào ngày 7/8. Ảnh: Điện Kremlin/RT.

Theo RT, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Sergey Shoigu và trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cũng tham gia cuộc gặp. Đại diện bên phía Ấn Độ còn có Đại sứ Vinay Kumar. Cuộc gặp cấp cao giữa Nga và Ấn Độ diễn ra ở Điện Kremlin.

Ông Doval hiện đang có chuyến thăm cấp cao tới Nga để đàm phán với các quan chức quốc phòng và an ninh Nga. Ông Doval từng gặp ông Putin ở thành phố St. Petersburg vào tháng 9/2024, khi cả hai thảo luận về mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn giữa hai nước.

"Quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn, điều mà chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi cũng rất vui khi chứng kiến thành tựu của Ấn Độ trong việc củng cố vị thế quốc gia và thúc đẩy nền kinh tế dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Modi", ông Putin nói với Doval trong cuộc gặp năm ngoái.

Nội dung trao đổi lần này giữa ông Putin và ông Doval hiện chưa được Điện Kremlin công bố.

Theo truyền thông Nga, ông Doval cũng có cuộc gặp riêng với ông Shoigu và các quan chức khác của Nga. Trong phát biểu trước cuộc họp, ông Shoigu lưu ý rằng Nga và Ấn Độ “được gắn kết bởi mối quan hệ hữu nghị bền chặt, tin cậy và đã được kiểm chứng qua thời gian”, đồng thời nhấn mạnh rằng mối quan hệ với Ấn Độ “có tầm quan trọng tối cao” đối với Moscow.

Ông Shoigu nói cả hai nước đều hướng tới mục tiêu tạo ra “một trật tự thế giới mới, công bằng và bền vững hơn, đảm bảo luật pháp quốc tế được tôn trọng, đồng thời cùng nhau chống lại các thách thức và mối đe dọa hiện đại”.

Về phần mình, ông Doval cho biết chính phủ Ấn Độ "rất vui mừng" được chào đón ông Putin đến New Delhi trong năm nay để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa các nhà lãnh đạo của hai nước. Ông nói thêm rằng mốc thời gian của chuyến thăm đã "gần như được hoàn tất".

Ông Doval lưu ý "điều quan trọng hơn là các cuộc gặp thượng đỉnh này luôn là những thời điểm mang tính bước ngoặt, mở ra một hướng đi mới cho mối quan hệ của hai nước”.

Chuyến thăm của ông Doval tới Moscow diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa New Delhi và Washington. Mỹ đã tuyên bố áp thuế đối ứng ở mức 50% với Ấn Độ, bao gồm 25% bổ sung sẽ có hiệu lực vào cuối tháng này.

Ấn Độ trước đây đã nhấn mạnh việc nhập khẩu dầu từ Nga phù hợp với lợi ích quốc gia và nhu cầu an ninh kinh tế và năng lượng của quốc gia. Ấn Độ cũng chỉ trích Mỹ và châu Âu vì hành xử theo kiểu “tiêu chuẩn kép”, một mặt gây sức ép với New Delhi, mặt khác vẫn tiếp tục giao thương với Nga trên nhiều lĩnh vực, bao gồm khí đốt, khoáng sản thiết yếu và phân bón.