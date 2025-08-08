Ông Trump nói về việc gặp ông Putin không cần điều kiện

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

Theo Sky News, khi được phóng viên hỏi liệu ông Putin có cần gặp người đồng cấp Ukraine như một điều kiện để xúc tiến cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ hay không, ông Trump trả lời: “Không, ông ấy không cần. Không”.

Một trợ lý của Nga cho biết Washington và Moscow có thể tổ chức đàm phán “trong những ngày tới”. Quan chức này xác nhận phía Mỹ từng gợi ý về một cuộc gặp ba bên có sự tham gia của ông Zelensky nhưng vấn đề này “chưa bàn thảo cụ thể”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói: “Như Tổng thống Trump đã nói, phía Nga bày tỏ mong muốn gặp Tổng thống Trump và ông sẵn sàng cho cuộc gặp này. Tổng thống Trump muốn gặp cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky vì ông mong muốn cuộc xung đột này chấm dứt. Nhà Trắng đang xử lý các chi tiết liên quan và sẽ công bố khi thích hợp”.

Nhà Trắng đã đặt hạn chót đến ngày 8/8 để Moscow cho thấy tiến triển nhằm hướng tới chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Khi được hỏi liệu hạn chót này có giữ nguyên không, ông Trump nói: “Điều đó tùy thuộc vào ông ấy. Chúng ta sẽ xem ông ấy nói gì. Tùy thuộc vào ông ấy. Cá nhân tôi rất thất vọng”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7/8 nói sẵn sàng đối thoại với ông Zelensky nhưng phải đáp ứng “một số điều kiện nhất định” và “hiện vẫn còn khoảng cách để đạt được các điều kiện đó”.

Đề xuất cuộc gặp ba bên giữa ông Putin, ông Zelensky và ông Trump được đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nêu ra trong cuộc hội đàm với ông Putin hôm 6/8, theo trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov. Ông Ushakov nói phương án này “chỉ được phía Mỹ đề cập” và “chưa bàn thảo cụ thể”.

Dù khả năng gặp ba bên chưa được đưa vào chương trình nghị sự, ông Ushakov cho biết hai bên đã thống nhất để ông Trump và ông Putin gặp nhau “trong những ngày tới”.