Ông Trump lên tiếng sau cuộc gặp giữa đặc phái viên Witkoff và ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng vào ngày 6/8/2025. Ảnh: Getty Images.\

Phát biểu tại Phòng Bầu dục chỉ vài giờ sau cuộc hội đàm, ông Trump nói với báo giới rằng khả năng diễn ra một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky là “rất lớn”, theo RT.

“Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi rất tốt với Tổng thống Putin hôm nay”, ông Trump nói. “Có khả năng cao sẽ có một cuộc gặp trong thời gian tới. Chúng tôi chưa xác định địa điểm, nhưng mọi thứ đang đi đúng hướng”.

Khi được hỏi liệu một thỏa thuận hòa bình có gần kề hay không, ông Trump tỏ ra thận trọng: “Tôi không muốn nói trước điều gì, bởi tôi từng thất vọng trước đây”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đánh giá cao cuộc gặp vừa diễn ra, cho rằng đây là cơ hội giúp Washington hiểu rõ hơn các điều kiện mà Moscow có thể chấp nhận để hướng đến một nền hòa bình.

“Nếu có thể thu hẹp khoảng cách giữa lập trường của Nga và Ukraine, một hội nghị ba bên có thể được tổ chức”, ông Rubio nói trên tờ Fox Business. “Tôi nghĩ có khả năng Tổng thống sẽ có một cuộc gặp với cả ông Putin và ông Zelensky để tìm cách khép lại vấn đề này”.

Theo tờ New York Times, sau chuyến thăm của ông Witkoff, ông Trump đang lên kế hoạch gặp trực tiếp ông Putin sớm nhất ngay trong tuần tới.

Phía Nga cũng đánh giá cuộc gặp hôm thứ Tư là “một cuộc trao đổi rất hữu ích và mang tính xây dựng”, theo RT.