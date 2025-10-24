Người TP HCM sống trong ngập sâu sau 15 giờ lũ ập tới

Bấm để lật

Chiều 23/10, mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực Bến Cát - Bàu Bàng (Bình Dương cũ), khiến nước dâng trở lại tại nhiều điểm vốn đã ngập từ đêm trước. Tại khu phố An Điền, phường Long Nguyên, có nơi ngập hơn một mét, nhiều hộ dân không kịp kê cao đồ đạc.

Ông Nguyễn Văn Khanh, 65 tuổi, ở phường Long Nguyên cho biết đêm qua cả nhà đang ngủ nghe nước sông Thị Tính chảy ầm ầm nên bật điện lên, nước đã gần vào nhà. "Lúc này mới lật đật kê đồ điện tử lên cao, song nhiều đồ đạc vẫn ngập hư hỏng", ông Khanh kể.

Vợ ông Khanh bị mảnh sành cứa vào chân khi đang dọn dẹp đồ đạc trôi dạt trong nước lũ ở vườn nhà.

Giường ướt, mẹ con chị Đào - con dâu ông Khanh - phải sinh hoạt trên thuyền đặt trong nhà. "Nước ngập ngoài đường còn sâu nên cả gia đình chỉ ngồi một chỗ, không dám đi đâu", chị nói.

Cách nhà ông Khanh chừng 200 m phía thượng nguồn sông Thị Tính, ông Lê Quốc Châu, 48 tuổi, ngồi trên võng trước hiên chờ nước rút. "Nước lên lúc rạng sáng, do đang ngủ nên gia đình trở tay không kịp, đồ đạc, sách vở của các con ướt hết", ông Châu nói.

Nhiều đồ điện tử như tủ lạnh, máy quạt, xe máy... của gia đình ông Châu bị nước nhấn chìm hư hỏng.

Tranh thủ lúc trời tạnh mưa, con gái ông Châu phơi sách vở bị ướt do nước bất ngờ dâng cao đêm hôm trước. "Con hy vọng sách kịp khô để ngày mai còn đến lớp", bé gái nói.

Người đàn ông ngủ trong nhà khi bên dưới nước vẫn còn ngập cao.

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân gây ngập là do mưa lớn cục bộ kèm với việc hồ thủy lợi Từ Vân bị tràn. Nhiều nhà dân trở tay không kịp, bị cô lập trong đêm đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn giải thoát đến nơi an toàn.

Nước tràn qua cầu sắt, cũng là đường dân sinh "độc đạo" khiến một xóm nhỏ ở khu phố An Điền với khoảng 6 hộ dân tạm thời bị cô lập.

Nhiều xóm trọ tại khu phố An Điền, phường Long Nguyên, ngập nặng, tràn vào phòng.

"Nước tràn vào khu trọ lúc rạng sáng qua đến nay vẫn chưa rút. Nhiều người đã bỏ phòng đi kiếm nhà người thân ở tạm", chị Hằng, thuê trọ tại đây nói.

Hộ dân ở phường Bến Cát phơi đồ đạc bị ướt sau trận lũ rạng sáng nay.

Trước đó mưa lớn khiến sông Thị Tính dâng cao gây ngập hàng trăm hộ dân ở xã Bàu Bàng, phường Bến Cát. Một nhà dân bị sạt lở, khiến cụ bà 79 tuổi tử vong, thi thể được tìm thấy cách nơi gặp nạn gần 5 km.