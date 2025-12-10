Nếu bầu cử Tổng thống diễn ra lúc này, người Ukraine chọn ai?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Thông tin về tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky được nêu trong báo cáo kết quả khảo sát bầu cử hàng tháng của dự án dữ liệu bầu cử U Electoral Data Project, công bố ngày 9/12.

Theo số liệu được đưa ra, khi được hỏi “Nếu bầu cử tổng thống diễn ra vào thời điểm hiện tại, bạn sẽ bỏ phiếu cho ai?”, 20,3% người được khảo sát trong tháng 11 cho biết sẽ chọn ông Zelensky. Con số này hồi tháng 10 là 24,3%.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho cựu Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny (hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh) lại tăng, từ 16,4% trong tháng 10 lên 19,1% trong tháng 11.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện trong câu hỏi về bầu cử quốc hội. Tỷ lệ người sẵn sàng ủng hộ đảng của ông Zelensky giảm từ 16,0% xuống 11,5%, trong khi mức ủng hộ dành cho đảng của ông Zaluzhny tăng từ 18,5% lên 21,8%.

Theo trang Interfax Ukraine, dự án dữ liệu bầu cử U Electoral Data Project là một sáng kiến nghiên cứu chung nhằm công bố đánh giá khách quan về tâm lý cử tri. Dự án được thực hiện trong khuôn khổ chương trình Omnibus của công ty Info Sapiens và tổ chức phi chính phủ “Văn phòng Phát triển Chính sách Công” (PPDO) - đều ở Ukraine. Mục tiêu của dự án là cung cấp cho xã hội, giới khoa học, chuyên gia và báo chí dữ liệu tin cậy về xu hướng bầu cử tại Ukraine.

Theo đó, PPDO công bố một phần kết quả khảo sát Omnibus hằng tháng do công ty Info Sapiens thực hiện thường kỳ.

Trong buổi công bố dữ liệu, ông Ruslan Rokhov, đồng sáng lập PPDO lưu ý: “Cần hiểu rằng các cuộc thăm dò được tiến hành trong thời chiến, vì vậy tâm lý bầu cử chỉ phản ánh tiềm năng của từng cá nhân và đội ngũ của họ, chứ không phải kết quả thực tế sẽ có khi giao tranh kết thúc và điều kiện an ninh cho phép tổ chức bầu cử. Bên cạnh đó, việc một số người tham gia bỏ phiếu và một số khác không bày tỏ quan điểm chính trị cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả”.