Điểm nóng xung đột ngày 11-12: "Phương án hạt nhân" mà châu Âu dành cho Mỹ

Các nước châu Âu được cho là đang xem xét khả năng sử dụng "phương án hạt nhân" để tạo ra cú sốc cho nền kinh tế Mỹ trong trường hợp Tổng thống Donald Trump từ bỏ Ukraine và làm suy yếu an ninh châu Âu.

Hôm 7-12, đại diện phía Mỹ và Ukraine đã nối lại các cuộc trao đổi về thỏa thuận hòa bình tại Miami, bang Florida - Mỹ. Tham dự có Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Nga Steve Witkoff, cùng Jared Kushner, con rể ông Donald Trump.

Sau vòng đàm phán được mô tả là "mong manh", ông Donald Trump nói với báo chí rằng "có khả năng cao sẽ đạt được thỏa thuận".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Ảnh: AP.

Dù vậy, giới lãnh đạo châu Âu vẫn lo ngại tổng thống Mỹ đang dần tiến sát thỏa thuận có lợi cho Nga, trong khi chưa tính đầy đủ đến lợi ích an ninh của các đồng minh NATO.

Cụ thể, Wall Street Journal đưa tin một cơ quan tình báo châu Âu đã gửi lưu hành nội bộ bản đánh giá về "kế hoạch thương mại và kinh tế" mà chính quyền ông Donald Trump được cho là đang thảo luận riêng với Nga. Điều này làm gia tăng tâm lý lo lắng trong giới lãnh đạo châu Âu về khả năng Washington có thể đánh đổi an ninh lục địa để lấy lợi ích kinh tế.

Các nguồn tin nói với Wall Street Journal rằng giới lãnh đạo châu Âu đang cân nhắc phản ứng mạnh, được tính toán để tạo chấn động kinh tế trên diện rộng tại Mỹ. Trong những phương án được đề cập bao gồm việc bán tháo lượng lớn trái phiếu chính phủ Mỹ mà các nước châu Âu đang nắm giữ.

Hành động bán tháo có thể khiến đồng USD lao dốc, gây thiếu hụt thanh khoản trong hệ thống ngân hàng và đẩy chi phí đi vay tăng vọt. Ngành tài chính Mỹ có thể rơi vào tình trạng đình trệ nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng năm 2008. Một nhà kinh tế châu Âu nhận định với Wall Street Journal rằng đây có thể là cú trả đũa tài chính nặng nề nhất Mỹ từng đối mặt trong lịch sử hiện đại.

Điều này được dự báo có thể gây ra hệ quả chính trị đặc biệt lớn đối với ông Donald Trump và đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra vào năm tới. Liên minh châu Âu (EU) và Anh, vốn là những bên nắm giữ nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ, hiện có sức chi phối kinh tế đáng kể.

Tính đến tháng 12-2024, Anh nắm khoảng 722,7 tỉ USD nợ chính phủ Mỹ. Các nước thành viên EU nắm khoảng 1,62 ngàn tỉ USD. Tổng cộng, hai bên sở hữu khoảng 2,34 ngàn tỉ USD, trở thành một trong những nhóm chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ.