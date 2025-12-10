Ông Trump nói Ukraine nên tổ chức bầu cử, EU lập tức lên tiếng

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra tuyên bố gây chú ý khi cho rằng Ukraine nên tổ chức bầu cử Tổng thống, bất chấp thực tế quốc gia này đang trong cuộc xung đột với Nga. Ngay lập tức, Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng bày tỏ quan điểm.

Trong một cuộc phỏng vấn mới với Politico được công bố ngày 9/12, ông Trump đã chỉ trích việc Ukraine lấy lý do chiến tranh để không tổ chức bầu cử.

"Họ đang lợi dụng chiến tranh để không tổ chức bầu cử. Tôi nghĩ người dân Ukraine nên có quyền lựa chọn đó", Tổng thống Trump nói. "Họ nói về việc có một nền dân chủ nhưng mọi thứ đang đi đến chỗ nó không còn là một nền dân chủ nữa".

Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine dự kiến diễn ra vào năm 2024 đã bị hoãn lại do tình trạng thiết quân luật vẫn còn hiệu lực vì cuộc chiến đang tiếp diễn.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024, và tính chính danh của ông đã bị Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần đặt câu hỏi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Đáp lại bình luận của Tổng thống Trump về quá trình dân chủ của Ukraine, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 9/12 đã tái khẳng định rằng Ukraine chỉ nên tổ chức bầu cử Tổng thống khi các điều kiện thời chiến cho phép.

Người phát ngôn của Uỷ ban, bà Anitta Hipper, nói với các phóng viên ở Brussels rằng vấn đề này đã được EU giải quyết trước đó, đồng thời nhấn mạnh Ukraine đang đối mặt với "thời điểm đặc biệt" do cuộc chiến đang diễn ra.

"Tổng thống Zelensky là nhà lãnh đạo được bầu cử một cách dân chủ, và bất kỳ cuộc bầu cử nào cũng nên diễn ra khi các điều kiện cho phép làm như vậy", bà Hipper nói.

Các bình luận mới nhất của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ông Zelensky đang đối mặt với áp lực chính trị trong những tuần gần đây vì vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các quan chức cấp cao.

Sau khi các cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của đất nước kết luận 100 triệu USD đã bị biển thủ từ ngành năng lượng thông qua các khoản hối lộ từ nhà thầu, ông Zelensky đã sa thải 2 quan chức cấp cao và áp đặt lệnh trừng phạt lên một số cộng sự thân cận.

Mặc dù ông Zelensky không bị cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào, nhưng Chánh văn phòng của ông, ông Andriy Yermak, đã từ chức sau một cuộc đột kích chống tham nhũng vào nhà riêng của ông vào tháng trước.

Ngoài ra, ông Trump cũng bày tỏ sự thất vọng về ông Zelensky. Nhà lãnh đạo Mỹ hôm 7/12 cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã không đọc phiên bản mới nhất của các đề xuất hòa bình được đưa ra sau cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước.

Ông Trump cũng tin rằng Nga đang ở vị thế đàm phán mạnh hơn Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn hôm 9/12, ông nói: "Ông Zelensky sẽ phải nhanh chóng bắt tay vào việc và bắt đầu chấp nhận mọi thứ".

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky – sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu vào ngày 8/12 – đã tuyên bố Ukraine sẽ không nhượng bộ trong vấn đề lãnh thổ.