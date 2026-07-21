Nga chặn không xuể UAV Ukraine dù bố trí hàng chục tổ hợp Pantsir và S-400

Sau vụ tập kích đánh trúng trung tâm kho vận Wildberries ở Elektrostal, các UAV của Ukraine tiếp tục tấn công 2 cơ sở hậu cần lớn khác ở khu vực Podolsk, nằm ở vùng ngoại ô phía nam Moscow.

Hệ thống S-400 của Nga. (Ảnh: DSA)

Theo các nhóm phân tích nguồn mở (OSINT), cuộc tấn công đã đánh trúng trung tâm phân loại Wildberries tại Koledino, khu công nghiệp - hậu cần Yuzhnye Vrata gần làng Metkino, cùng một kho chứa dầu tại Lviv. Tất cả các mục tiêu này đều nằm cách trung tâm Moscow chỉ khoảng 20–30 km.

Khoảng cách rất gần với thủ đô đồng nghĩa các cơ sở này nằm trong khu vực được bảo vệ bởi mạng lưới phòng không dày đặc nhất của Nga. Nhiều tháng qua, Moscow đã liên tục tăng cường hệ thống phòng thủ, điều động thêm các tổ hợp phòng không từ nhiều khu vực chiến lược khác để bảo vệ thủ đô trước các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine.

Theo Defense Express, riêng khu vực Podolsk đã được triển khai khoảng 20 tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir, loại vũ khí được Nga sử dụng chủ yếu để đánh chặn máy bay không người lái. Đáng chú ý, có tới 5 hệ thống Pantsir được bố trí ngay sát các mục tiêu vẫn bị UAV Ukraine tấn công thành công.

Ngoài ra, các nhà phân tích cũng xác định sự hiện diện của ít nhất 3 tổ hợp phòng không S-300 hoặc S-400 ở gần khu vực bị tập kích.

Bản đồ do nhà phân tích OSINT Jembob công bố cho thấy, khu vực Moscow hiện có khoảng 90 vị trí triển khai hệ thống Pantsir và khoảng 25 trận địa S-300/S-400 được xác định thông qua ảnh vệ tinh và video do người dân ghi lại. Con số này chưa bao gồm các tổ hợp Pantsir cơ động thường xuyên được triển khai tạm thời tại các nút giao thông, cầu vượt hoặc những mục tiêu trọng yếu mỗi khi Nga đối mặt với các đợt tấn công bằng UAV.

Trước đó, Moscow từng điều động thêm nhiều hệ thống Pantsir để bảo vệ Nhà máy lọc dầu Kapotnya sau các cuộc tập kích của Ukraine.

Theo đánh giá của Defense Express, để đánh trúng các mục tiêu ở Podolsk, UAV của Ukraine không chỉ phải vượt quãng đường hơn 750 km mà còn phải xuyên qua nhiều lớp phòng không bố trí dọc tuyến đường A108, còn được gọi là "đường bê tông", là một trong những vành đai phòng thủ quan trọng bao quanh thủ đô Nga.