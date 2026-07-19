Phi đội máy bay ném bom bí mật của Ukraine bất ngờ xuất hiện

Phi đội máy bay không người lái ném bom tái sử dụng Horynych. Ảnh TR

Ukraine vừa công khai tiết lộ những gì dường như là một phi đội máy bay không người lái ném bom tái sử dụng Horynych chưa từng được công bố trước đây, được cải tiến từ máy bay hạng nhẹ dân dụng để thực hiện các hoạt động tấn công tầm xa.

Các hình ảnh chính thức cho thấy ít nhất 10 máy bay được cải tiến mang theo bom OFAB-100-120 do Liên Xô thiết kế, cho thấy chương trình đã mở rộng vượt ra ngoài các nhiệm vụ thử nghiệm riêng lẻ.

Các máy bay này được chế tạo dựa trên khung máy bay siêu nhẹ SkyRanger Swift và Nynja, ban đầu được phát triển cho mục đích giải trí dân sự trước khi được chuyển đổi thành máy bay quân sự.

Máy bay dân dụng được chuyển đổi thành máy bay không người lái ném bom có ​​thể tái sử dụng.

Các kỹ sư đã thay thế hệ thống điều khiển buồng lái thông thường bằng thiết bị lái từ xa và camera quang điện tử, cho phép người điều khiển hướng dẫn máy bay từ mặt đất trong suốt các nhiệm vụ ném bom.

Mỗi máy bay dường như mang theo một quả bom OFAB-100-120 nặng khoảng 100kg bên dưới thân máy bay trong các hoạt động tầm xa.

Không giống như các máy bay không người lái tấn công một chiều bị phá hủy sau khi tấn công mục tiêu, những chiếc máy bay này được thiết kế để quay trở lại an toàn cho các nhiệm vụ tiếp theo sau khi thả bom.

Sự xuất hiện của ít nhất 10 máy bay không người lái cùng lúc cho thấy khả năng này có thể đã phát triển thành một lực lượng tác chiến lớn hơn chứ không chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm hạn chế.

Việc các cây gần đó không có lá cho thấy những hình ảnh này có thể đã được chụp vài tháng trước khi được công bố rộng rãi.

Nếu đánh giá đó chính xác, Ukraine có thể đã duy trì phi đội máy bay ném bom tái sử dụng này trong một thời gian dài trước khi chính thức tiết lộ sự tồn tại của nó.

Cuộc tấn công được báo cáo đã thu hút sự chú ý vào việc mở rộng khả năng tấn công sâu.

Theo Serhii Sternenko, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, chiếc máy bay này đã tham gia vào một cuộc tấn công đêm khuya nhằm vào một cơ sở hậu cần ngầm của Nga gần Armyansk ở Crimea bị chiếm đóng.

Armyansk nằm gần eo đất Perekop, một hành lang đường bộ quan trọng nối liền Crimea với lãnh thổ do Nga kiểm soát và hỗ trợ việc vận chuyển tiếp tế quân sự trong khu vực.

Các công trình ngầm này đóng vai trò là kho chứa và phân phối kiên cố cho nhiên liệu, đạn dược và thiết bị quân sự hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga.

Theo các nguồn tin, cuộc tấn công được thực hiện phối hợp bởi Không quân Ukraine, Tập đoàn Lazar và Trung tâm Hệ thống Không người lái Venom.

Cả quân đội Ukraine và Bộ Quốc phòng nước này đều chưa chính thức xác nhận số lượng máy bay bị ảnh hưởng hay mức độ thiệt hại.

Các đánh giá độc lập về vụ tấn công được báo cáo vẫn chưa được công bố, khiến một số chi tiết hoạt động quan trọng chưa được các nhà quan sát bên ngoài xác minh.

Trước đây, Ukraine đã sử dụng máy bay dân dụng được cải tiến trong các cuộc tấn công tầm xa, bao gồm cả cuộc tấn công hồi tháng 6 năm 2025 bằng máy bay A-22 Foxbat kéo theo một tàu lượn không động cơ.

Chiếc tàu lượn đó mang theo đầu đạn nặng 100 kg và đã tấn công một cơ sở sản xuất máy bay không người lái Shahed ở Alabuga, đánh dấu một cấu hình tấn công phối hợp trước đó.

Ukraine cũng đã sử dụng máy bay SkyRanger được cải tiến từ năm 2024, mặc dù các lần nhìn thấy trước đó thường liên quan đến các máy bay riêng lẻ chứ không phải một nhóm hoạt động lớn hơn.

Liệu hạm đội Horynych được mở rộng này có thể duy trì các nhiệm vụ lặp đi lặp lại sâu trong lãnh thổ Nga hay không vẫn chưa được kiểm chứng nếu không có sự xác nhận độc lập về kết quả.

Các quan chức Ukraine chưa đưa ra thêm bất kỳ mốc thời gian công khai nào về việc khi nào chương trình Horynych rộng lớn hơn có thể mở rộng hoạt động của mình một cách đáng kể hơn nữa.

Hiện cũng chưa có thông tin về quy mô của hạm đội hoặc mức độ thiệt hại mà nó có thể gây ra.