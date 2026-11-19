Lễ chuyển giao diễn ra trước sự chứng kiến của các lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, sau khi Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 kết thúc phần thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng của Năm APEC 2026.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổng kết những thành quả nổi bật của Năm APEC 2026, tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2027. Ông nhấn mạnh việc chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027 sang Việt Nam thể hiện sự tiếp nối và hợp tác giữa hai nền kinh tế thành viên trong thúc đẩy các mục tiêu chung của Diễn đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giới thiệu chủ đề của Năm APEC 2027 "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung", nhấn mạnh Việt Nam đón nhận trọng trách chủ nhà APEC 2027 với niềm vinh dự lớn và ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tương lai chung của khu vực.

Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên để Năm APEC 2027 vừa kế thừa, phát huy giá trị và thành quả của Diễn đàn, vừa mở ra những hướng đi mới giúp các nền kinh tế duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường, cũng như khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi chủ thể trong nền kinh tế.

Logo APEC 2027. Ảnh: BNG

Việt Nam đề xuất ba ưu tiên lớn của năm APEC 2027 gồm nâng cao năng suất của nền kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực và nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Việt Nam từng đăng cai tổ chức Năm APEC 2006 và 2017. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc lần thứ ba đảm nhận vai trò chủ nhà APEC đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình hội nhập và phát triển của Việt Nam.

Việt Nam cam kết là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị dài lâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mời các lãnh đạo, đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đến Việt Nam trong Năm APEC 2027 để cùng trao đổi những định hướng chiến lược, đưa ra những quyết sách quan trọng cho tương lai của khu vực, đồng thời khám phá một Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và hiếu khách.