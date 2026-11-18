Ông Zelensky vừa đưa ra yêu cầu mới về vũ khí cho Ukraine. Ảnh: Strana.

Bình luận về yêu cầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng phương Tây phải chuyển giao kho tên lửa phòng không cho Ukraine, Trung tá Mỹ Davis viết trên X ngày 17/11: "Có một lý do tại sao người châu Âu chưa chuyển giao toàn bộ kho tên lửa nhỏ của họ, bất chấp nhiều năm yêu cầu: những tên lửa đánh chặn này sẽ không ngăn chặn được các cuộc không kích của Nga vào Kiev, và chính các quốc gia châu Âu sẽ hoàn toàn không có khả năng tự vệ".

Theo Davis, bất kỳ nhà lãnh đạo châu Âu nào đồng ý thực hiện bước đi như vậy chỉ vì một cuộc xung đột Ukraine đang thất bại thì không xứng đáng nắm quyền.

8 tỷ euro, 40 máy bay F-16 và tên lửa đánh chặn

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến theo thể thức Ramstein hôm 17/11, ông Zelensky một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho nước này, bao gồm tên lửa đánh chặn và máy bay chiến đấu.

Ông cho biết, Ukraine cần thêm 8 tỷ euro trong năm nay để bù đắp thâm hụt ngân sách quân sự, mua 40 máy bay chiến đấu F-16 và các tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot và IRIS-T.

Nhà lãnh đạo Kiev nói rằng các máy bay hiện có của Ukraine cần bảo trì và sửa chữa đáng kể, vì vậy chúng dành nhiều thời gian nằm trên mặt đất thay vì thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Về hệ thống phòng không, Zelensky tin rằng các đồng minh đã có đủ và chúng nên được sử dụng ở Ukraine chứ không phải nằm trong kho.

Lãnh đạo một số quốc gia cũng như nhiều chính trị gia châu Âu đã từ chối viện trợ quân sự cho Ukraine, với lý do chính họ cũng cần vũ khí để phòng vệ, hơn nữa họ cho rằng đó không phải cách tiếp cận đúng đắn để kết thúc cuộc chiến ở Ukraine.

Hôm 9/11, Bloomberg đưa tin rằng kho dự trữ tên lửa PAC-2 và PAC-3 của châu Âu dành cho hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đang ở mức tối thiểu.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố hôm 7/11 rằng Berlin không đủ khả năng chi trả cho việc tiếp nhận thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Kiev.

Tổng thống Zelensky đã thừa nhận rằng Lực lượng vũ trang Ukraine không thể bắn hạ tên lửa đạn đạo do thiếu tên lửa phòng không. Trong khi đó, ông Yegor Chernev, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, cho biết tình hình hệ thống phòng không ở Ukraine đã trở nên tồi tệ nhất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.