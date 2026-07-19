Thủ đô Ukraine rung chuyển bởi nhiều đợt tên lửa Nga tấn công

Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov tuyên bố, lực lượng Moscow đã phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine, tại thành trì chiến lược Krasny Liman ở vùng Donbass và đang tiến hành các chiến dịch truy quét những đơn vị còn lại.

Binh sĩ Nga đang nạp đạn cho súng cối 82 mm. (Ảnh: Sputnik)

Theo các quan chức địa phương và truyền thông Ukraine, những tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận tại Kiev ngay sau 1 giờ sáng (theo giờ địa phương). Đến khoảng 3 giờ sáng, truyền thông địa phương cho biết hơn 40 tên lửa đã được phóng trong nhiều đợt nhằm vào khu vực thủ đô và vùng phụ cận.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết nhiều đám cháy đã bùng phát. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại các vụ nổ liên tiếp và những cột lửa lớn bốc lên ở nhiều khu vực quanh thủ đô.

Tuy nhiên, việc xác minh chính xác các mục tiêu bị tấn công vẫn rất khó khăn. Chính quyền Ukraine kiểm soát chặt việc công bố hình ảnh và thông tin liên quan đến các địa điểm bị tập kích, đồng thời có thể xử phạt những người chia sẻ hình ảnh về các mục tiêu quân sự hoặc cơ sở nhạy cảm.

Moscow nhiều lần khẳng định các cuộc không kích của họ chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng lưỡng dụng, đồng thời cho rằng đây là phản ứng trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine tiến hành nhằm vào lãnh thổ Nga.

Trong thời gian gần đây, Ukraine đã gia tăng các cuộc tập kích bằng UAV tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Phía Moscow cáo buộc các cuộc tấn công này thường nhằm vào khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự.

Ngày 18/7, giới chức Nga cho biết một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào trung tâm hậu cần của nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries, tại vùng Tambov đã khiến 7 công nhân làm ca đêm thiệt mạng và 25 người bị thương. Cùng đêm, một trung tâm hậu cần khác của Wildberries ở thành phố Elektrostal, cách Moscow khoảng 50 km về phía đông, cũng bị tấn công, khiến thêm 24 người bị thương.

Kiev cũng nhiều lần cáo buộc Nga cố ý nhắm vào các mục tiêu dân sự. Ngược lại, Moscow cho rằng Ukraine sử dụng nhiều công trình dân sự như nhà kho, khu công nghiệp và các tòa nhà công cộng để phục vụ mục đích quân sự.

Tháng 6, truyền thông Ukraine từng vô tình phát sóng hình ảnh một xưởng phim được sử dụng làm nơi sản xuất máy bay không người lái trước khi bị Nga tập kích. Theo nhiều báo cáo, Ukraine đã phân tán hoạt động sản xuất vũ khí thành nhiều cơ sở nhỏ, chủ yếu lắp ráp UAV FPV và máy bay không người lái tầm xa từ các linh kiện nhập khẩu.

Nga tuyên bố phá vỡ phòng tuyến Ukraine

Song song với các cuộc không kích, Nga cũng tuyên bố đạt bước tiến quan trọng trên chiến trường Donbass.

Trong chuyến thị sát sở chỉ huy nhóm tác chiến "Tây", Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết lực lượng Nga đang hoàn tất việc giành quyền kiểm soát Krasny Liman, một đầu mối hậu cần quan trọng nằm ở phía bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và cách trung tâm Slavyansk khoảng 17 km về phía đông bắc.

Ông Gerasimov khẳng định, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân số 25 đã phá vỡ hoàn toàn hệ thống phòng thủ có tổ chức của Ukraine trong thành phố và đang tiến hành truy quét những nhóm kháng cự còn sót lại.

Krasny Liman từng được Nga kiểm soát vào tháng 5/2022, nhưng Ukraine tái kiểm soát vào cuối năm đó. Kể từ đó, thị trấn này trở thành một trong những cứ điểm phòng thủ và trung tâm hậu cần quan trọng của Kiev ở khu vực phía bắc Donetsk.

Ngoài Krasny Liman, ông Gerasimov cũng cho biết quân đội Nga đang mở rộng vùng kiểm soát quanh thành phố Konstantinovka mới được tuyên bố kiểm soát. Theo ông, các đơn vị Nga đã tiến về phía tây bắc hướng tới thị trấn Druzhkova và đã tiến vào làng Alekseyevo-Druzhkovka, nơi các cuộc giao tranh với lực lượng Ukraine vẫn đang diễn ra.