Theo Kyivindependent, tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine ở trụ sở NATO tại Brussels ngày 17/11, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby cho rằng, chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine chưa tạo ra ảnh hưởng đáng kể đối với các bước tiến quân sự của Moscow, cũng như chưa giúp đưa cuộc chiến đến gần hồi kết.

Mỹ vừa bất ngờ lên án Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ảnh minh họa: Getty Images.

Theo Reuters, ông Colby nhận định: “Trong khi dư luận tập trung vào những hình ảnh gây chú ý về các cuộc tấn công sâu nhằm gây tổn thất cho người dân Nga, đánh giá của chúng tôi cho thấy những cuộc tấn công như vậy không hiệu quả trong việc thúc đẩy chấm dứt chiến tranh, cũng không góp phần ngăn chặn bước tiến của Nga trên tiền tuyến”.

Quan chức Mỹ cũng cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng thương mại, trong đó có các kho hàng do nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries của Nga vận hành, có thể củng cố sự ủng hộ của công chúng đối với chiến dịch quân sự của Moscow và khiến Điện Kremlin sẵn sàng leo thang xung đột hơn.

Ukraine từng nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Wildberries, cáo buộc công ty này cung cấp thiết bị và linh kiện kỹ thuật được quân đội Nga sử dụng. Tuy nhiên, theo hãng tin AP, doanh nghiệp này phủ nhận cáo buộc.

Ông Colby cho rằng viện trợ quân sự của phương Tây nên ưu tiên tăng cường khả năng phòng thủ tiền tuyến của Ukraine, bao gồm trang thiết bị và các năng lực tấn công tầm trung nhằm phá vỡ hệ thống hậu cần của Nga, làm chậm bước tiến của lực lượng nước này.

Trước những chỉ trích từ Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã lên tiếng bảo vệ các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những mục tiêu quân sự chiến lược bên trong lãnh thổ Nga.

Theo Reuters, ông Pistorius gọi việc chỉ trích các hoạt động này là “một điều khá ngớ ngẩn”, đồng thời cho rằng phương Tây cần tập trung lên án những cuộc tấn côngcủa Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cũng lên tiếng bảo vệ chiến dịch tấn công tầm xa của Kiev. Theo ông, những hoạt động này đã góp phần làm suy yếu năng lực quân sự của Nga, giúp Ukraine có thêm thời gian và cứu sống nhiều người.

Những phát biểu trái chiều giữa Mỹ với Anh và Đức cho thấy sự khác biệt trong cách các đồng minh phương Tây đánh giá chiến lược quân sự của Ukraine, đặc biệt là việc sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Bất đồng xuất hiện trong bối cảnh các nước hỗ trợ Ukraine đang thảo luận về những đợt cung cấp vũ khí tiếp theo, đặc biệt là hệ thống phòng không, khi Nga tiếp tục tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Thời gian gần đây, Ukraine ngày càng tăng cường sử dụng nhiều máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tầm xa do nước này tự phát triển để nhắm vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở quân sự và hạ tầng hậu cần của Nga. Kiev muốn làm gián đoạn nguồn cung cho quân đội Nga, đồng thời cắt giảm nguồn thu tài chính phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow.

Một yếu tố khác làm thay đổi cục diện hỗ trợ quân sự là chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Washington đã ngừng trực tiếp tài trợ các đợt cung cấp vũ khí mới cho Ukraine, khiến các đồng minh châu Âu và Canada phải đảm nhận việc tài trợ bổ sung, bao gồm cả các đơn hàng mua vũ khí do Mỹ sản xuất.

Trong bối cảnh châu Âu ngày càng phải gánh vác vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ Kiev, những bất đồng công khai với Washington về cách thức tiến hành cuộc chiến cho thấy sự thiếu đồng nhất trong lập trường của các đồng minh phương Tây đối với Ukraine.