Iran tung cảnh báo ớn lạnh Israel, 50.000 binh sĩ Mỹ nín thở chờ quyết định quan trọng của ông Trump

Trong tuyên bố đưa ra sau khi nhiều quan chức của Hamas thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, IRGC nhấn mạnh: “Chừng nào chế độ tà ác và giết hại trẻ em này chưa bị xóa khỏi bản đồ thế giới, khu vực Tây Á sẽ không thể có hòa bình".

IRGC cũng chỉ trích các kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất, đồng thời cho rằng các kế hoạch đó “không mang lại gì ngoài chết chóc và khủng bố”.

Trong khi đó, Mỹ tuyên bố đã tiến hành các đợt không kích mới mang tính “phòng vệ” nhằm vào một cơ sở quân sự của Iran mà Washington cáo buộc gây đe dọa cho lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Đáp trả, IRGC tuyên bố đã tấn công một “căn cứ không quân Mỹ” và cảnh báo sẽ có hành động “mạnh mẽ hơn” nếu cái mà Tehran gọi là “sự gây hấn của Mỹ” tiếp diễn.

Căng thẳng trong khu vực cũng lan sang Lebanon khi quân đội Israel ban hành lệnh sơ tán bắt buộc đối với toàn bộ cư dân miền nam Lebanon - ảnh hưởng tới hàng chục nghìn người.

Theo thông tin được công bố, quân đội Israel đã vượt qua sông Litani chiến lược và đụng độ với lực lượng Hezbollah.

Giữa lúc tình hình Trung Đông leo thang nhanh chóng, hơn 50.000 binh sĩ Mỹ đang trong trạng thái chờ lệnh khi Tổng thống Trump được cho là vẫn đang cân nhắc các lựa chọn chiến lược đối với Iran.

Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ tiết lộ với The New York Times rằng, lực lượng quân sự Mỹ phụ trách vấn đề Iran hiện đang bao trùm bởi “sự bất định”.

Nguồn tin cho biết hơn 50.000 quân nhân Mỹ được triển khai tại các căn cứ ở Trung Đông, châu Âu và lãnh thổ Mỹ đang ở trong trạng thái cảnh giác đặc biệt cao, trong bối cảnh Nhà Trắng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về hướng đi với Tehran.

Theo các nhà quan sát quân sự, hiện rất khó dự đoán hướng đi của cuộc đối đầu giữa Washington và Tehran.

Tất cả đang khiến quân đội Mỹ rơi vào tình trạng chờ đợi căng thẳng, khi mọi quyết định cuối cùng đều phụ thuộc vào lựa chọn của ông Trump trong những ngày tới.