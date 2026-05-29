Thông tin mới nhất về thời tiết trong 2 ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa có những cập nhật mới nhất về diễn biến thời tiết trong 2 ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội.

Từ ngày 30/5 đến 1/6, thời tiết duy trì trạng thái ít mưa, trời nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng dần, riêng ngày 1/6 xuất hiện nắng nóng diện rộng vào buổi chiều.

Theo dự báo, ngày 30/5 trời không mưa, ban ngày có nắng. Nhiệt độ buổi sáng và trưa dao động 25-30 độ, chiều tăng lên 31-33 độ. Gió Đông Nam cấp nhẹ, tốc độ khoảng 2-3m/s.

Sang ngày 31/5, thời tiết tiếp tục khô ráo, trời nắng. Nhiệt độ buổi sáng phổ biến 26-31 độ, buổi chiều 32-34 độ, có nơi xuất hiện nắng nóng. Gió Đông Nam mạnh dần, tốc độ 2-4m/s.

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra trong thời tiết oi nóng.

Ngày 1/6 được dự báo là thời điểm nóng nhất trong đợt này. Buổi sáng trời nắng, nhiệt độ 28-32 độ; chiều xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt phổ biến 33-35 độ. Gió Đông Nam đến Nam duy trì mức 2-4m/s.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo phụ huynh theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt trong khung giờ đưa đón học sinh, nhằm chủ động phương án di chuyển phù hợp trong điều kiện nắng nóng kéo dài. Thông tin cảnh báo dông được cập nhật 15 phút/lần tại hymetnet.gov.vn.

Ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026. Cụ thể, sáng ngày 30/5, các thí sinh thi Ngữ văn (trong 120 phút), buổi chiều thi Ngoại ngữ (trong 60 phút). Sáng 31/5, thí sinh thi môn Toán trong 120 phút. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.

Dự kiến từ ngày 19-22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.