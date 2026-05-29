Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ gia hạn ngừng bắn 60 ngày, chờ ông Trump phê duyệt?

Eo biển Hormuz

Tuy nhiên, truyền thông Iran cho biết, một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của Iran đã bác bỏ các báo cáo cho rằng văn bản dự thảo biên bản ghi nhớ (MOU) đã được hoàn tất.

Nguồn tin cho biết Tehran chưa thông báo cho bên trung gian Pakistan rằng văn bản đã hoàn tất và sẽ thông báo cho cả bên trung gian lẫn công chúng sau khi hoàn thiện, đồng thời cho biết thêm rằng các báo cáo của truyền thông phương Tây cho rằng thỏa thuận đã được hoàn tất là không đúng sự thật.

Trước đó, hãng tin Axios dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, bản ghi nhớ 60 ngày bao gồm 3 nội dung chính: kéo dài lệnh ngừng bắn hiện có, mở lại eo biển Hormuz cho tàu thương mại và khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân Iran.

Trong thời gian này, Iran cam kết không thu phí tàu đi qua Hormuz và gỡ bỏ mìn đã rải ở eo biển trong vòng 30 ngày. Đổi lại, Mỹ sẽ từng bước dỡ bỏ phong tỏa hải quân và cấp một số miễn trừ trừng phạt để Iran bán dầu tự do.

Các quan chức Mỹ nói phần lớn điều khoản đã được thống nhất trước ngày 27-5. Phía Iran sau đó thông báo với bên trung gian rằng họ đã có đủ phê duyệt nội bộ và sẵn sàng ký. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết ông Trump đã được báo cáo chi tiết và yêu cầu “vài ngày để cân nhắc”.

“Tổng thống nói với các bên trung gian rằng ông muốn suy nghĩ thêm vài ngày”, một quan chức Mỹ nói.

Ngoài ngừng bắn, bản ghi nhớ đặt nền tảng cho đàm phán về chương trình hạt nhân.

Theo Axios, Iran đã cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân, đình chỉ làm giàu uranium và chuyển giao kho uranium làm giàu cao ra khỏi nước. Mỹ sẽ đàm phán về việc dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng tài sản Iran bị phong tỏa trong giai đoạn 60 ngày.

Tổng thống Trump nói tại họp nội các hôm 27-5 rằng đàm phán đang diễn ra “rất tốt” và Iran “rất muốn” đạt thỏa thuận. Ông Trump cũng nhấn mạnh phong tỏa hải quân sẽ chỉ được dỡ bỏ sau khi thỏa thuận được ký và xác thực.

Ngày 27-5, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công căn cứ Mỹ tại Kuwait. Cuộc tấn công nhằm đáp trả đòn không kích của Mỹ nhằm vào cơ sở điều khiển máy bay không người lái ở Bandar Abbas.