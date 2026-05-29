Điện Kremlin tung cảnh báo rúng động: 56 nước tham chiến chống Nga tại Ukraine

Đại tướng Sergei Shoigu - Thư ký Hội đồng An ninh Nga. Ảnh APA

Phát biểu tại một hội nghị quốc tế với sự tham dự của các quan chức cấp cao phụ trách an ninh từ nhiều quốc gia trên thế giới, ông Shoigu tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) hiện đã biến thành một khối quân sự - chính trị nhằm chống Moscow.

Hãng APA dẫn nguồn từ Moscow cho biết, quan chức Nga cho rằng phương Tây ngày càng can dự sâu vào cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Shoigu cũng chỉ trích Pháp vì đang xúc tiến kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân tại các quốc gia khác, đồng thời mô tả động thái này là “không thể chấp nhận được”.

Ngoài ra, Thư ký Hội đồng An ninh Nga nhận định ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu coi vũ khí hạt nhân là “nơi trú ẩn an toàn duy nhất” trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu bất ổn.

Những phát biểu này được đưa ra trong lúc căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, vai trò của NATO cũng như các cuộc tranh luận về răn đe hạt nhân ở châu Âu.