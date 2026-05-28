Nóng: Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran

Trong đó, mục tiêu đánh phá là một căn cứ quân sự được cho là đang đe dọa trực tiếp các lực lượng Mỹ cũng như hoạt động vận tải hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, vị quan chức này cũng cho biết thêm rằng quân đội Mỹ đã kịp thời đánh chặn và bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Iran có hành vi đe dọa tương tự.

Các tàu chở hàng ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas - Iran. Ảnh: AP

Trong khi đó, thông tin của NBC News, các đợt oanh tạc diễn ra ở vị trí gần TP Bandar Abbas thuộc miền Nam Iran, nơi quân đội Mỹ đã phá hủy một trạm điều khiển mặt đất của đối phương.

Số UAV bị bắn hạ được xác định là thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), song chúng chưa kịp đánh trúng bất kỳ mục tiêu quân sự hay dân sự nào.

Dù vậy, phía Mỹ khẳng định đây hoàn toàn là các cuộc tấn công mang tính phòng vệ, có quy mô giới hạn và không mang ý nghĩa tái khởi động các chiến dịch quân sự lớn chống lại Iran.

Ở chiều ngược lại, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin trên ứng dụng Telegram rằng đã có 3 tiếng nổ lớn được ghi nhận ở phía Đông TP Bandar Abbas vào lúc 1 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương), khiến hệ thống phòng không của thành phố phải kích hoạt trong vài phút.

Hiện tại, nguyên nhân và vị trí chính xác của các vụ nổ vẫn đang được phía Iran điều tra.

Động thái quân sự trên diễn ra ngay sau cuộc họp nội các vào ngày 27-5 của Mỹ. Trong cuộc họp, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định sẽ không một ai được phép kiểm soát eo biển Hormuz.

Trước đó hôm 25-5, một quan chức Mỹ cũng tiết lộ với đài NBC News rằng quân đội nước này từng thực hiện các cuộc tấn công “rất hạn chế” và “với độ chính xác rất cao” nhắm vào Iran, ngay sau khi IRGC tiến hành một loạt vụ phóng tên lửa, UAVvà triển khai các tàu cao tốc nhỏ.