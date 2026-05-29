Mỹ chi hơn 95,2 tỷ USD cho hoạt động quân sự ở Iran

Kết quả do Iran War Cost Tracker công bố dựa trên bộ đếm thời gian thực của bản báo cáo do Lầu Năm Góc gửi Quốc hội Mỹ ngày 10/3 đăng công khai trên trang web. Cụ thể, bản báo cáo nêu rõ Washington chi 11,3 tỷ USD trong 6 ngày đầu tiên của cuộc xung đột ở Trung Đông và dự định chi thêm 1 tỷ USD cho mỗi ngày tiếp theo của cuộc xung đột.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran. Nhiều thành phố lớn của Iran, bao gồm cả Tehran bị tấn công. Nhà Trắng biện minh cho cuộc tấn công bằng cách viện dẫn mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngay lập tức tuyên bố chiến dịch trả đũa, nhắm vào mục tiêu ở Israel. Nhiều căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng bị tấn công.

Cựu Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và một số lãnh đạo chủ chốt khác của Iran thiệt mạng trong cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel.

Sau 3 tháng xảy ra xung đột, Mỹ và Iran tiếp tục nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, nhưng vẫn cần sự chấp thuận cuối cùng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nếu được hoàn tất, thỏa thuận này sẽ là bước đột phá lớn sau nhiều tuần ngoại giao bế tắc giữa Mỹ và Iran.

Trang Axios đưa tin thêm trong thời gian ngừng bắn, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Thỏa thuận cũng dự kiến quy định hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz sẽ không bị cản trở, áp phí hay quấy rối cũng như Iran phải tháo gỡ toàn bộ thủy lôi trong vòng 30 ngày.

Trong khi đó, Washington sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với cảng của Tehran sau khi hoạt động vận tải thương mại được khôi phục.

Cùng với đó, thỏa thuận bao gồm cam kết của Tehran về việc không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Một trong những vấn đề then chốt cần giải quyết là phương án xử lý lượng uranium làm giàu mà Iran đang dự trữ.