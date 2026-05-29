Mỹ điều 5.000 quân đến sát biên giới Nga, Moscow cảnh báo nóng

Một chiếc xe tăng M1 Abrams của quân đội Mỹ tham gia cuộc duyệt binh ở Warsaw, Ba Lan, ngày 15 tháng 8 năm 2025. Ảnh Getty Images

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng việc giảm số lượng nhân viên Mỹ đóng quân tại châu Âu sẽ là một bước đi “hợp lý, chính đáng và đã quá muộn” nhằm ổn định tình hình an ninh “mất cân bằng” do các chính sách của NATO tạo ra.

Ngược lại, việc triển khai thêm quân đội Mỹ trong khu vực sẽ khiến họ nằm trong tầm tấn công, bà Zakharova nói thêm.

Bà cho rằng động thái như vậy chỉ làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu và buộc Nga phải đáp trả bằng “các biện pháp quân sự-kỹ thuật”. Bà Zakharova cáo buộc NATO đang đẩy lục địa này vào một cuộc xung đột “tự sát” .

Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Ba Lan, hầu hết theo hình thức luân phiên, trong khi tổng cộng khoảng 80.000 binh sĩ đang đóng quân trên khắp châu Âu. Ba Lan có chung biên giới với vùng Kaliningrad của Nga, một vùng lãnh thổ biệt lập trên Biển Baltic.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch điều thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan, một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Thông báo này được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc cho biết sẽ hoãn việc điều động 4.000 binh sĩ, điều mà Phó Tổng thống JD Vance sau đó đã giảm nhẹ tầm quan trọng, gọi đó là "sự trì hoãn thông thường".

Ông Trump thường xuyên cáo buộc các thành viên NATO không chi đủ cho quốc phòng và gần đây đã tuyên bố rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong bối cảnh tranh chấp với Berlin về cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow không có ý định tấn công các thành viên NATO trừ khi chính Nga bị tấn công trước. Các quan chức Nga cáo buộc phương Tây "quân sự hóa một cách liều lĩnh" và coi việc NATO mở rộng về phía đông là một trong những nguyên nhân gây ra xung đột ở Ukraine.

Hôm thứ Năm, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin cho biết, NATO "trên thực tế đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn ở phía đông."