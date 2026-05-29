Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ngày 28/5 về việc thay đổi Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Quyết định phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế khoản 1 Điều 1 Quyết định số 427/QĐ-TTg ngày 11/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Theo Quyết định số 427, Ủy ban Quốc gia về trẻ em có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Nhiệm vụ của Ủy ban là nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em;

Cơ quan này cũng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.