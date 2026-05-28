Mỹ ồ ạt tấn công miền nam Iran, Tehran lập tức tung đòn trả đũa chớp nhoáng

Mỹ - Iran tấn công lẫn nhau

Ảnh minh họa: Anadolu

“Lực lượng Mỹ cũng đã tấn công một trạm điều khiển mặt đất của Iran tại Bandar Abbas, nơi chuẩn bị phóng chiếc UAV thứ năm. Những hành động này được tính toán kỹ lưỡng, hoàn toàn mang tính phòng vệ và nhằm duy trì lệnh ngừng bắn”, một quan chức Mỹ xác nhận với Anadolu.

Đợt không kích mới diễn ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đầu tuần này xác nhận một chiến dịch trước đó nhằm vào miền Nam Iran, tập trung vào các bệ phóng tên lửa và những tàu Iran bị cáo buộc đang tìm cách rải thủy lôi.

Iran đã lên án các cuộc tấn công này là “sự vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn” đồng thời phát động một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào một căn cứ Mỹ.

“Sau hành động gây hấn của quân đội Mỹ vào sáng nay nhằm vào một địa điểm ở ngoại ô sân bay Bandar Abbas bằng các đầu đạn phóng từ trên không, căn cứ không quân Mỹ – nơi phát động cuộc tấn công – đã bị nhắm mục tiêu lúc 4h50 sáng (giờ GMT)”, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố.

Phía Vệ binh Cách mạng không tiết lộ vị trí cụ thể của căn cứ Mỹ bị tấn công. Tuy nhiên, quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đã phải đánh chặn một cuộc tấn công từ “đối phương” - ám chỉ Iran.

Trước đó, khi bình luận về tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, Tổng thống Donald Trump cho biết ông “không hài lòng” với tình hình hiện tại.

“Nhưng rồi chúng ta sẽ hài lòng thôi. Hoặc là như vậy, hoặc chúng ta sẽ phải hoàn thành nốt công việc", ông nói.

Đàm phán hòa bình đứng trước nguy cơ sụp đổ

Các cuộc đụng độ mới đã phủ bóng đen lên các cuộc đàm phán nhằm chính thức chấm dứt cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt tấn công vào Iran.

Một trọng tâm quan trọng trong thỏa thuận hòa bình được đề xuất là khôi phục hoàn toàn hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược mà Tehran trên thực tế đã phong tỏa, khiến thị trường năng lượng toàn cầu lao đao vì nguồn cung dầu khí khổng lồ bị gián đoạn.

Giá dầu đã bật tăng trở lại sau các thông tin về không kích, đảo ngược phần lớn đà giảm của hôm thứ Tư vốn xuất phát từ kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình sắp đạt được.

Trong khi đó, chiến sự cũng leo thang tại Lebanon - một mặt trận khác của cuộc chiến.

Israel tuyên bố đã tấn công thành phố Tyre ở miền Nam Lebanon sau khi cảnh báo sẽ hành động chống lại lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn, đồng thời tuyên bố toàn bộ khu vực phía Nam sông Zahrani - cách biên giới khoảng 40 km - là “vùng chiến sự”.

Căng thẳng khu vực bùng phát dữ dội từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel mở các cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Iran, khiến Tehran đáp trả bằng hàng loạt UAV và tên lửa nhắm vào các mục tiêu trên khắp khu vực, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz.

Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 nhờ vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad không đạt được một thỏa thuận lâu dài.

Sau đó, ông Trump kéo dài thỏa thuận đình chiến vô thời hạn, song vẫn duy trì việc phong tỏa các tàu thuyền di chuyển đến hoặc rời các cảng Iran qua tuyến hàng hải chiến lược này, đồng thời nhiều lần tuyên bố rằng một thỏa thuận hòa bình đang đến gần.