Lãnh tụ tối cao Iran ra thông điệp mới, Kuwait tố Tehran nã tên lửa tấn công

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran hôm nay (28/5) đã cho đăng tải thông điệp mới bằng văn bản của ông Khamenei, trong đó có đoạn viết: “Bản chất thực sự và sức mạnh nội tại của người dân Iran bằng niềm tin, hy vọng và hành động đã được chứng minh cho cả bạn bè và kẻ thù”.

Một phụ nữ đang đi qua tấm áp phích khổng lồ in hình Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ở thủ đô Tehran. Ảnh: EPA/Yonhap

Theo hãng tin CNN, ông Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bầu làm lãnh tụ tối cao của Iran hồi tháng 3, sau khi người tiền nhiệm và cũng là cha ông - Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran vào ngày 28/2. Kể từ khi nhậm chức đến nay, các thông điệp của ông Khamenei luôn được công bố dưới dạng văn bản hoặc do phát thanh viên đọc trên truyền hình.

Trong thông điệp mới nhất, ông Khamenei khẳng định Iran là một quốc gia kiên cường trước các chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel, đề cao “tinh thần đoàn kết dân tộc”, cảnh báo chống lại “các tranh chấp chính trị vô nghĩa” và nhấn mạnh nỗ lực “tái thiết” sau nhiều tuần quốc gia Hồi giáo bị ném bom.

Mỹ cho rằng các cuộc tấn công của quân đội nước này và Israel đã làm rạn nứt các cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và tạo ra khoảng trống quyền lực ở Tehran. Tuy nhiên, giới chức Iran đã nhiều lần phản bác nhận định trên.

Lãnh tụ tối cao Khamenei hôm 28/5 kêu gọi các nhà lập pháp Iran “làm sâu sắc và đẩy nhanh quá trình lập pháp cũng như giám sát để đặt nền móng cho tương lai của đất nước”. “Ghế đại biểu quốc hội nên được coi là chiến hào tiền tuyến trên con đường tiến bộ của đất nước”, ông Khamenei nói thêm.

Kuwait tố Iran dùng tên lửa tấn công

Kuwait hiện cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào quốc gia Vùng Vịnh này hôm 27/5, đồng thời mô tả đó là “hành động leo thang nguy hiểm”.

Trước đó, các lực lượng vũ trang Kuwait cho biết đã đánh chặn các UAV và tên lửa phóng về phía nước này, nhưng không nói rõ ai là thủ phạm. Mỹ và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đổ lỗi hoàn toàn cho Iran.

Theo báo Guardian, Bộ Ngoại giao Kuwait vừa ra thông cáo bày tỏ “sự lên án mạnh mẽ nhất” đối với các cuộc tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ Kuwait.

“Hành động leo thang này diễn ra vào thời điểm một số quốc gia anh em, thân thiện đang nỗ lực hết sức để giảm căng thẳng và tránh cho khu vực xảy ra leo thang hơn nữa. Điều này làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công này và làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao nhằm bảo vệ an ninh cũng như sự ổn định trong khu vực”, Bộ Ngoại giao Kuwait cho hay.

Iran hiện chưa lên tiếng phản hồi trước các cáo buộc trên.