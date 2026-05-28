Chuyên gia: Iran giành chiến thắng, ông Trump và ông Netanyahu nhận đòn đau chiến lược

Iran vẫn giữ quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ảnh: MEE.

Trong một bài báo trên ấn phẩm Middle East Eye, người đồng sáng lập, nhà báo nổi tiếng người Anh và chuyên gia về Trung Đông, cựu biên tập viên của tờ The Guardian, David Hearst cho rằng Iran đã giành chiến thắng.

Theo Hearst, cuộc tấn công vào Iran dựa trên thông tin tình báo sai lệch.

Hearst nhấn mạnh rằng Iran vẫn giữ được đòn bẩy chính của mình: kiểm soát eo biển Hormuz. Ông nói rằng Tehran đã chứng minh khả năng "mở và đóng eo biển Hormuz như vòi nước", ảnh hưởng đến nguồn cung dầu khí toàn cầu. Iran cũng vẫn giữ khả năng đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb với lực lượng Houthi của Yemen.

Nhà Trắng dự đoán quyền lực ở Tehran sẽ nhanh chóng sụp đổ sau vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Hearst thừa nhận rằng Israel và Mỹ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Không quân và Hải quân Iran, nhưng không phá hủy khả năng tiến hành chiến tranh bất đối xứng bằng máy bay không người lái, tên lửa và thủy lôi của Iran.

Ông tin rằng chính quyền Donald Trump đã lặp lại ở Iran những sai lầm mà các tổng thống tiền nhiệm đã mắc phải ở Iraq, Afghanistan, Libya, Yemen và Syria. Do đó, Iran đã trở thành "thất bại thứ sáu của Mỹ ở Trung Đông trong 25 năm qua".

Tác giả nhấn mạnh rằng những "thất bại liên tiếp" này xảy ra trong thời kỳ Mỹ nắm giữ ưu thế quân sự không thể tranh cãi, điều mà theo ông, đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Washington.

Một kết luận khác của tác giả: một liên minh Sunni mới đang bắt đầu hình thành trong khu vực mà không có sự tham gia của Israel. Ông viết rằng liên minh này sẽ bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Oman.

Theo Hearst, các chế độ quân chủ Ả Rập vùng Vịnh Ba Tư đã tin rằng chiếc ô an ninh của Mỹ không đủ để bảo vệ họ. Các quốc gia này cũng phản đối chính sách của Israel và không muốn tuân theo đường lối của Washington và Tel Aviv.

Trong bối cảnh đó, dự án "Hiệp định Abraham" của Mỹ, vốn được cho là sẽ dẫn đến việc bình thường hóa quan hệ giữa các nước Ả Rập và Israel, đang bị đe dọa.

"Ông Trump có thể sẽ cố gắng ép Riyadh ký thỏa thuận, nhưng ông ta sẽ chỉ nhận được sự im lặng đáp trả gay gắt" - nhà báo viết.

Hearst tin rằng việc Iran sống sót sau cuộc chiến đã làm thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực ở Trung Đông và củng cố vị thế của các phong trào chống Israel trong khu vực, bao gồm cả Hezbollah.

Cuối cùng, tác giả kết luận rằng cả ông Trump lẫn Benjamin Netanyahu "đều không thể nhìn thẳng vào mắt đất nước mình và tuyên bố chiến thắng", và chính cuộc chiến đã trở thành bằng chứng rõ ràng hơn về sự suy yếu ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông.